El inesperado pronóstico de Maslatón para la economía si Milei gana las elecciones

Según el analista, este escenario probable ante el eventual triunfo de Milei deja en evidencia que la inflación no será un fenómeno fácil de controlar con la dolarización que propone el candidato de LLA , ya que aunque "se dolarice o no" la economía, "el país será mucho más caro" producto de las políticas económicas vigentes y futuras, remarcó.

Previo a este mensaje, Maslatón había manifestado que hay un error en el cálculo de las reservas del BCRA y la previsibilidad de los fondos, ya que "están sacando todos mal las cuentas". "La cantidad de moneda agregada argentina va siendo cada día más grande desde hace dos años no solo en obvios términos nominales sino reales. La emisión con remuneración a tasa por el BCRA va más rápido que la subida del dólar. Hay monetización!", subrayó.

"O sea, no hay desmonetización, no hay licuación del peso. No solo cantidad de moneda real sino precios de bienes y servicios suben medidos en dólares. Son los síntomas opuestos a la hiperinflación. Y este es el principal problema para Milei: por esto no podrá dolarizar", completó Carlos Maslastón para sus seguidores de redes sociales, que le consultaron si era viable el uso de dólares a nivel nacional.