Melconian Redux, dólares y el enfoque Fantino-Pagni: ¿Milei desciende a Wall Street?

Un dato es que, como ya se anticipó en esta columna hace algunos días, los asesores de Milei viajarán a Nueva York para presentar sus planes económicos. La información fue confirmada por el equipo de Milei que, por ahora, apunta a la segunda semana de septiembre. ¿Será posible un encuentro entre Darío Epstein, Diana Mondino y Juan Nápoli con Gerardo Mato (HSBC) y Nicolás Bendersky (Citi)? ¿Es cierto que Javier Milei también viajaría? Parece que sí.

Romper el rollover

Mientras tanto, guerra fría entre LLA y JxC. Epstein, toda una presencia en twitter, se ha dedicado a ventilar algunas cuestiones. En pleno debate por las reuniones con el FMI, el economista sostuvo algo llamativo: insinuó que el FMI recibió de JxC un pedido de más fondos en caso de llegar al poder. ¿Otro préstamo? Parece que sí. Récord mundial. En este sentido, LLA se ha dedicado a diferenciarse en las últimas horas. El propio Milei salió a denunciar que “un economista de JxC llamó a un asesor mío para hacer reventar el programa al Gobierno”. Y agregó: “Fue alguien que ocupó la silla de ministro. Lo digo porque el que lo hizo, lo sabe. Entonces que sepa que yo lo sé”. “Pedir que se corte el roll over (la emisión de deuda nueva para pagar la antigua) es de una gravedad institucional enorme”, lanzó.

Calentá que entrás, Melco

El que regresó de Estados Unidos es Carlos Melconian, quien mantendrá una reunión más con Bullrich para ver si “destraba” su intervención en la previa electoral como futuro ministro de Economía. Lo cierto es que, es probable, Bullrich lo necesita más ahora que, eventualmente, una vez llegada a la Casa Rosada. Melco lo sabe. ¿La restauración de Melconian? Mauricio Macri, también. Quizás por eso aún no llegó la bendición del ex mandatario para que el economista se suba a la discusión. ¿Habrá rencores por la vieja gestión que hiciera el hincha de Racing Club en el Banco Nación? Macri no lo quiere con Bullrich… pero lo necesita. Se sabe el programa que Melconian ha elaborado en la Fundación Mediterránea: lo que no se sabe, es si podrá aplicarlo. El paquete trae un menú de shock de desregulaciones en el sector privado (bajan retenciones), reforma del sector público, quita del cepo, unificación del tipo de cambio, bimonetarismo (reforma del código civil para habilitar transacciones libres peso-dólar), etc.

El tridente Milei-Fantino-Pagni

Y aunque queda mucho, para el final, de nuevo Milei, que en los últimos días no ha dejado entrevista en pie, casi sometido a una vorágine por capitalizar y hasta instalar un relato vinculado al resultado de las PASO. Para Milei, nunca estuvo tan clara la decisión que debe hacer el electorado a partir de ahora: elegir entre la “casta”, representada por Massa y Bullrich y su propuesta, contra esa dirigencia política. La sorpresa, es que, a pesar de todas las evidencias dadas en los últimos años, recién ahora emerge una amalgama entre curiosidad pulsional y escepticismo por parte del círculo rojo, sobre todo vinculado a la supuesta emocionalidad del astro rey de las PASO. Hizo falta que el periodista Carlos Pagni lo mencionara, para que los grupos de WhastApp quedaran habilitados a retransmitir mil veces una pequeña escena que aquí se comenta.

Si hay foto, hay video

La secuencia fue hiperdifundida, dos minutos, lo tiene al periodista Alejandro Fantino entrevistando a Javier Milei en las horas posteriores a las PASO. Fantino le agradece la asistencia a Milei, le dice que no hubiese creído que después del resultado victorioso de las PASO él, Milei, hubiese tenido el enorme gesto de asistir a la invitación, que lo sorprendió la presencia del economista en ese lugar, a lo que Milei respondió que había pensado mucho en eso: “Si yo tenía que ir a un lugar (en las horas posteriores a la elección), con este resultado, iría a dos lugares”, dijo Milei y agregó: “Uno, con un amigo que está en el cielo (en referencia al fallecido periodista Mauro Viale), y otro, con vos.. que son los padres de la criatura”. Entonces Milei lloró por la emoción que le generaron esas palabras.

“Vos te jugaste con un número, vos me diste lugar”, le dijo a Fantino y acto seguido recordó, a modo de reproche con el resto de la prensa, que el propio Fantino le había anticipado “el apagón mediático”, “la carnicería que iban a hacer con mi vida personal”, algo que, señaló, “no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que, fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo”.

La emocionalidad al poder

Para Pagni, lo relevante fue la explicación que dio Milei sobre su presencia en ese programa, cuando dijo que fue allí “porque ustedes (por Fantino y Viale) me consideraron, cuando todo el mundo me menospreciaba; vos, Ale, me hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida privada”. Pagni abre un interrogante que nos sirve de conector con el tema de la dolarización, habla de Milei y de una virtual “demanda de reparación infinita” lo que, según Pagni, conecta con la gente que busca esa “reparación” en lo económico y se desquita con la clase política. Menos sentimental, vale la pregunta: ¿serán estas elucubraciones las únicas musas inspiradoras con las que Milei podría llegar a la Casa Rosada? ¿Habrá necesidad de reparación infinita privatizando empresas como YPF?

Más preguntas. ¿Acaso son éstas las únicas fuentes donde abreva Milei para tratar de imponer la idea de dolarización? Menos sanguíneo y simplista podría ser el análisis de esta ecuación si se le suma la aparición en escena del empresario Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, casi un alma-máter de la criatura Milei. Consultado por el periodismo, y cuando terminaba la reunión del Council of the Americas, Eurnekian se mostró a favor del ingreso de la Argentina a los BRICS, en el encuentro donde Milei se alzó como una de las figuras que mayor atención generó entre los empresarios. El propio Milei había criticado el anuncio del Gobierno referido a los BRICS pero, en cambio, Eurnekian eligió la aprobación por razones obvias. ¿Deberá revisar Milei su posición en los próximos días? Al final de cuentas, China siempre estuvo cerca.