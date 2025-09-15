El mensaje de Milei a los argentinos: "El esfuerzo que todos estamos haciendo vale la pena"







El Presidente envió un mensaje a la gente al asegurar que "lo peor ya pasó" y agradeció por el apoyo.

Javier Milei: "Lo peor ya pasó".

El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el Presupuesto 2026 con el equilibrio fiscal como estandarte. En ese marco, envió un mensaje a la gente al asegurar que "lo peor ya pasó", al tiempo que agradeció a los argentinos por el apoyo recibido en este año y medio.

En un mensaje centrado en el orden fiscal, el jefe de Estado ratificó el camino para "no volver caer en el pozo de la inflación descontrolada".

Fue en ese contexto que Milei envió un mensaje a la población al aseverar: "Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó". En ese sentido, agregó: "Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período“.

Entonces, el libertario volvió a insistir con el rumbo económico, en busca de reavivar la esperanza económica de la gente: "El orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente".

"Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho“, remarcó el Presidente en el anuncio grabado este lunes por la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A diferencia de gran parte de sus discursos o entrevistas, Milei buscó dirigirse de manera lisa y llana a los argentinos e incluso reconoció: "Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material“. Noticia en desarrollo.-