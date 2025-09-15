SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de septiembre 2025 - 21:25

El mensaje de Milei a los argentinos: "El esfuerzo que todos estamos haciendo vale la pena"

El Presidente envió un mensaje a la gente al asegurar que "lo peor ya pasó" y agradeció por el apoyo.

Javier Milei: Lo peor ya pasó.

Javier Milei: "Lo peor ya pasó".

En un mensaje centrado en el orden fiscal, el jefe de Estado ratificó el camino para "no volver caer en el pozo de la inflación descontrolada".

Informate más

Fue en ese contexto que Milei envió un mensaje a la población al aseverar: "Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó". En ese sentido, agregó: "Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período“.

Entonces, el libertario volvió a insistir con el rumbo económico, en busca de reavivar la esperanza económica de la gente: "El orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente".

"Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho“, remarcó el Presidente en el anuncio grabado este lunes por la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A diferencia de gran parte de sus discursos o entrevistas, Milei buscó dirigirse de manera lisa y llana a los argentinos e incluso reconoció: "Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material“.

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias