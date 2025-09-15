Las claves económicas que dio Javier Milei al presentar el proyecto del Presupuesto 2026

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con el equilibrio fiscal como eje central y un crecimiento proyectado del 5% anual. Anunció más recursos para salud, educación y jubilaciones, nuevas reglas fiscales y un régimen de blanqueo.

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 y dejó una serie de definiciones económicas y políticas de peso, que serán centrales para el debate en el Congreso.

En un su discurso con un tonó más conciliador, v olvió a colocar el equilibrio fiscal como eje central de su gestión, anticipó que el país podría crecer al 5% anual solo con mantener el superávit y envió señales tanto a los gobernadores como a los sectores afectados por el ajuste.

Milei abrió su mensaje destacando que el Presupuesto 2026 mantiene la premisa de equilibrio fiscal, igual que el presentado en 2025. “No hay otro camino que el orden fiscal, el orden monetario y, por ende, el orden cambiario”, remarcó.

El mandatario enfatizó que se trata del menor nivel de gasto nacional en relación al PBI de los últimos 30 años , e incluso por debajo del gasto provincial por primera vez desde los años ’90.

En ese marco, volvió a descartar un “Plan Platita” y aseguró que el Tesoro no podrá recurrir al financiamiento del Banco Central. “El déficit fiscal ya fracasó en todas sus versiones. El único camino posible es el equilibrio fiscal”, afirmó.

Proyecciones de crecimiento

En uno de los tramos más resonantes, Milei señaló que “solo por haber alcanzado y mantener el equilibrio fiscal, Argentina alcanzaría una base de crecimiento del 5% anual”.

El Presidente contrastó ese escenario con la performance de los últimos años: entre 2011 y 2023, recordó, el PBI per cápita cayó más de 10%, mientras que en países vecinos creció entre 15% y 20%.

“Esa es la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o permanecer en un presente decadente”, subrayó. Además, agregó que si se aprueban reformas estructurales, el crecimiento podría ampliarse y llevar a la Argentina a converger con países de altos ingresos en una década, y a ser potencia en 30 años.

Prioridades de gasto: jubilacionales, salud y educación

El proyecto, según Milei, destina el 85% de los recursos a “capital humano”: educación, salud y jubilaciones. En números, anunció $4,8 billones para universidades nacionales y subas en jubilaciones (+5% real), salud (+17% real) y educación (+8% real). También se otorgará un incremento del 5% por encima de la inflación en las pensiones por discapacidad.

De esta forma, el Presidente buscó remarcar que, pese al ajuste general, el Presupuesto 2026 prioriza partidas sociales sensibles y evita recortes en áreas clave.

Nuevas reglas fiscales

El Presupuesto 2026 incluye además cláusulas inéditas, según Milei:

Regla de estabilidad fiscal : si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, deberán ajustarse partidas automáticamente para garantizar el equilibrio.

Prohibición de emisión : se refuerza la restricción al financiamiento del Tesoro vía Banco Central.

Superávit como fuente de crédito: Milei sostuvo que, por primera vez en décadas, el sector público podrá financiar al privado para desarrollar infraestructura y logística, en lugar de lo contrario.

Algunas señales políticas esperadas por el mercado

El discurso incluyó gestos hacia los gobernadores, en medio de la necesidad de consensos legislativos para aprobar la ley, algo que espera elmercado luego de la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires. Milei anunció que por primera vez se incorpora un régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias, una deuda pendiente en la relación fiscal federal.

Con un tono político, Milei buscó mostrar autoridad pero también empatía: agradeció a los argentinos el “temple heroico” demostrado durante el primer año de gestión y aseguró que “lo peor ya pasó”, en un mensaje a los sectores más golpeados por el ajuste.

Restitución de la “presunción de inocencia fiscal”

También insistió en la restitución de la “presunción de inocencia fiscal” mediante un régimen simplificado de declaración de Ganancias, al que calificó como un paso clave para recomponer la relación entre contribuyentes y Estado.

Proyecciones clave para 2026: dólar, inflación y PBI

Tras el discurso de Milei, el Gobierno dio a conocer las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2026. Para diciembre del año próximo el oficialismo estima que el precio del dólar sea incluso inferior al valor actual y que la inflación seguirá desacelerándose de manera significativa.

Concretamente, el tipo de cambio oficial mayorista esperado es de $1.423, mientras que el pronóstico oficial para la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es de 10,1%. Además, se prevé un incremento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%.

Asimismo, las estimaciones para fin de 2025 fueron llamativas. Particularmente la del dólar, ya que el Gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización hoy es de $1.467; de aquí se desprende que Milei y su equipo económico avizoran una mayor calma cambiaria para después de las elecciones de octubre.

En materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5%, algo superior al 20,2% que estimaron los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA). Paralelamente, la proyección del Poder Ejecutivo para el PBI es de 5,4%, un valor bastante superior al 4,4% que calculó el sector privado tras el enfriamiento que viene mostrando la actividad económica por el combo de altas tasas de interés y salarios reales estancados/en caída.