Presupuesto 2026: el Gabinete celebró el discurso de Javier Milei y ratificó el rumbo económico

Los funcionarios respaldaron al Presidente luego de que presentara los principales lineamientos de la "ley de leyes".

Los ministros celebraron en las redes sociales el discurso de Javier Milei en cadena nacional.

El presidente, Javier Milei , presentó este lunes en cadena nacional los principales ejes del Presupuesto 2026 . En un notable cambio en el tono narrativo utilizado hasta el momento, el mandatario agradeció el esfuerzo realizado y evitó hablar de "motosierra", aunque defendió el equilibrio fiscal y lo definió como "innegociable".

"Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos", sostuvo el jefe de Estado en el mensaje que grabó desde el Salón Blanco de Casa Rosada.

Luego de su alocución, varios referentes del arco político emitieron su opinión. En este marco, los integrantes del Ejecutivo salieron a respaldar a Milei y ratificaron el rumbo económico. Una de las primeras funcionarias fue la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich .

En su cuenta de X, la candidata a senadora publicó: "El Presupuesto que presentó el Presidente @JMilei es el proyecto de un país que quiere crecer. Sabemos que este tiempo fue duro. El esfuerzo se siente todos los días, pero sabemos que el rumbo es el correcto: equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica. Gran parte de esa libertad necesita de reformas que el Congreso debe aprobar. Si fuera por nosotros ya serían ley hace tiempo, pero algunos, por conveniencia o por malicia, prefieren arruinar el camino recorrido. El cambio profundo que pedimos durante años ya empezó. Hay que sostenerlo. Este esfuerzo tiene y va a llegar a cada familia argentina. Vamos a salir adelante. ¡No aflojemos!".

El Presupuesto que presentó el Presidente @JMilei es el proyecto de un país que quiere crecer. Sabemos que este tiempo fue duro. El esfuerzo se siente todos los días, pero sabemos que el rumbo es el correcto: equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica. Gran parte de…

El flamante ministro de Interior, Lisando Catalán, también respaldó a Milei. "Por primera vez en décadas, Nación gasta menos que las provincias. Mientras que con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas damos un paso clave para ordenar las cuentas y recomponer la relación Nación-Provincias. Lo peor ya pasó. Con esfuerzo y consenso federal estamos dejando atrás el ciclo de estancamiento. El rumbo es claro: equilibrio fiscal, crecimiento y prosperidad para todos los argentinos", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1967762640731771375&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei presentó el Presupuesto 2026: equilibrio fiscal como compromiso no negociable y base para un crecimiento sostenido.



Este presupuesto prioriza el capital humano: más recursos para universidades, salud, jubilaciones y educación. Inversiones que crecen por… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 16, 2025

Otro de los libertarios que salieron a bancar a Javier Milei fue el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. El economista estuvo desde la primera hora del lunes en Casa Rosada, e incluso ayudó al primer mandatario a preparar su discurso.

"El esfuerzo va a valer la pena", afirmó Espert en sus redes sociales luego de escuchar a Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1967746695091065300&partner=&hide_thread=false EL ESFUERZO VA A VALER LA PENA @JMilei https://t.co/TmW1CYTYuL — José Luis Espert (@jlespert) September 16, 2025

En la misma línea se expresó el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja: "El equilibrio fiscal no se negocia y lo dijimos desde el primer día. El Presidente @JMilei fue claro: no se trata de un capricho, se trata de una solución de plazos largos, como cualquier solución VERDADERA. Lo peor ya pasó. El Presupuesto propuesto está pensado por y para el capital humano, es decir, para el futuro de los argentinos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero el rumbo es el correcto. VLLC!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1967752138458579334&partner=&hide_thread=false El equilibrio fiscal no se negocia y lo dijimos desde el primer día. El Presidente @JMilei fue claro: no se trata de un capricho, se trata de una solución de plazos largos, como cualquier solución VERDADERA. Lo peor ya pasó.



El Presupuesto propuesto está pensado por y para el… — Sebastián Pareja (@SPareja_) September 16, 2025

Por su parte Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, expresó: "Gran discurso del Presidente Milei. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1967754932582555988&partner=&hide_thread=false Gran discurso del Presidente Milei.



La Libertad Avanza o la Argentina retrocede.



— Agustín Romo (@agustinromm) September 16, 2025

En la misma línea Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, sostuvo: "Roma no se construyó en un día. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".