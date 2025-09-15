Los bonos se hundieron hasta 6% y el S&P Merval en dólares cayó a mínimos de 13 meses, ante creciente presión cambiaria

La deuda soberana en moneda extranjera inició una nueva semana con caídas generalizadas en medio de las dudas del mercado acerca de las reservas.

Los bonos cayeron hasta 6% y el riesgo país ya apunta a los 1.200 puntos básicos en medio de la fuerte tensión cambiaria que enciende las dudas del mercado acerca de la capacidad de pago de los abultados vencimientos en moneda extranjera. Mientras tanto, la bolsa porteña también retrocedió y tocó mínimos en más de un año.

En el segmento de renta fija, los bonos sufrieron fuertes caídas durante la jornada. Se destacaron puntualmente las de aquellos títulos más largos: el Global 2046 y el Bonar 2041 se hundieron -5,9% y -5,6%, respectivamente.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 12 de septiembre mostró un valor de 1.140 puntos básicos y arrojó un salto del 8,9% con respecto al registro anterior.

El asesor financiero de Cocos Gold, Rocco Abalsamo , aseguró que se observa un "recalentamiento" en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, a partir del acercamiento del tipo de cambio al techo de la banda.

"Lo que ve el mercado y lo que descuenta en las cotizaciones de los soberanos es la posibilidad de que el Banco Central (BCRA) se ponga como vendedor en el mercado y esto afecte la capacidad de pago en los próximos cupones, tanto en enero como en julio del año que viene", agregó.

El director de Del Sur Capital Markets, Fernando Dirazar, señaló a Ámbito que entiende que no es un buen momento ni a mediano, ni a largo plazo para posicionarse en activos domésticos, ya que cree que al Gobierno "se le terminó la nafta" en materia financiera, por lo que los títulos retroceden en consecuencia.

El mercado teme que una eventual intervención del BCRA en el mercado cambiario ponga en jaque la capacidad de pago de los cupones domésticos.

El especialista fue más allá e indicó que el hecho de que el dólar mayorista se ubicara hoy a tan solo 0,4% del techo de la banda implicará ventas desde el BCRA con los dólares que estaban destinados a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que agravaría aún más la situación de los cupones argentinos.

Asimismo, Dirazar cuestionó las restricciones en el mercado impuestas por el Gobierno, pese a lo que este profesa desde su llegada al poder. "Totalmente sin rumbo", deslizó.

Incertidumbre en los mercados por una normativa de la CNV para el dólar CCL

El viernes pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una norma interpretativa que extendía la restricción para vender bonos contra dólares cuando se utilizara apalancamiento. Más tarde ese mismo día, la norma fue revocada y reemplazada por otra que aclaró que, en el caso de las ALyCs, la limitación no se aplicará mientras su posición consolidada neta no genere un crédito neto, volviendo a un requisito impuesto hace algunos años.

Nicolás Cappella, de IEB, expresó que el deterioro en los precios de los títulos en pesos puede haber tenido que ver con un "efecto desapalancamiento producido por el criterio interpretativo de la CNV aunque también se pueden generar ventas por incertidumbre y que esos pesos vayan a buscar dólares ya que la dinámica de esta normativa que saco el Gobierno, lejos de tranquilizar, enciende señales de alarma".

Desde Max Capital señalaron que "el Gobierno parece estar buscando limitar el efecto de las tasas más bajas sobre la moneda, ante el temor de que los locales usen apalancamiento para comprar dólares a través del CCL".

S&P Merval y ADRs

En cuanto a la renta variable el S&P Merval cayó 0,6% a 1.748.701,64 puntos, mientras que su cotización en dólares lo hizo en 1,9%, para descender a su valor más acotado desde el 7 de agosto de 2024. Entre los papeles que lideraron las pérdidas se encontraron: Transportadora de Gas del Norte (-4,2%), Metrogas (-3,9%) y BBVA (-2,9%).

El Presidente realizará esta noche una cadena nacional en la cual presentará al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto 2026, el cual deberá ser objeto de debate legislativo luego de las elecciones de octubre.

"Será importante ver cómo se aprovecha la oportunidad. Léase, si además de mantenerse el rumbo y la convicción fiscal, se complementa con anuncios que permitan retomar la centralidad en la agenda y re-anclar expectativas. Tanto políticos, como económicos", explicaron desde Outlier.

Por su parte, los ADRs se dieron vuelta sobre la jornada y también terminaron con una tendencia negativa, resaltando los retrocesos en los papeles de Bioceres (-4,4%), Banco Macro (-3,1%) y Grupo Supervielle (-3,1%).