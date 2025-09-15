Presupuesto 2026: el Gobierno reduce el superávit fiscal prometido al FMI y pasa del 2,2% al 1,5% del PBI Por Carlos Lamiral







El Ejecutivo achica sus aspiraciones de motosierra para el año próximo y recorta superávit fiscal primario inicialmente proyectado al Fondo Monetario.

El proyecto de Presupuesto 2026, conocido este lunes, fue elaborado con una pauta de superávit fiscal para el año próximo del 1,5% del PBI, cifra inferior al 2,2% prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, consta en el documento oficial del Ministerio de Economía que acompaña al proyecto enviado al Congreso.

En el discurso por cadena nacional, el presidente Javier Milei habló sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con todos los sectores, y que de mínima el resultado del ejercicio del año próximo tiene que terminar "equilibrado".

El proyecto además plantea que el año entrante el superávit primario va a ser el 0,3% del PBI. La novedad que plantea la iniciativa envidada al Congreso es que modera también el punto de partida que va a dejar el 2025. Este año el equipo económico prevé que no llegará al 1,6% del PBI al que se comprometió, luego de la primera revisión del acuerdo con el FMI en la que no cumplió con las proyecciones de acumulación de reservas,ya que estima llegar al 1,5%.

Los fundamentos en los que se basa el Presupuesto 2026 reflejan el impacto del cambio de escenario político. De un gobierno que era capaz de hacer pasar iniciativas y recortes de gastos casi sin oposición,a un marco en el cual tendrá que negociar con la oposición de ofrecer dinero a cambio. Es de recordar que en el proyecto de presupuesto del 2025 no aprobado se estimaba un 1,3% del PBI se superavit primario, y el gobierno por motu propio lo llevó a 1,6%.

El proyecto prevé un superávit primario para 2026 de $15,08 billones y uno financiero de $2,7 billones. El gasto total va a ser $158,7 billones mientras que los recursos totales alcanzarán a $161, 4 billones. En términos de PBI los recursos totales del Estado serán del orden del 14,3%, mientras que por el lado de los gastos, en el caso de los fondos para previsión social serán del 6,5%; asistencia social, 2,3%; salarios, 1,6%; subsidios, 0,7%; gasto de capital 0,3%; resto, 0,1% e intereses, 1,4%. Cuánto espera recaudar de impuestos el año próximo El proyecto a su vez prevé un ingreso tributario total de $90,3 billones, lo que implica un crecimiento nominal del 22% respecto del 2025. Este año el gobierno espera recaudar impuestos por $73,7 billones. Es decir, que si se toma en cuenta que las proyecciones de inflación son del 10,1% el Gobierno cree que va a subir el rendimiento de ARCA en unos 10 puntos por encima de los precios.

