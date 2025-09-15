El "gurú del blue" dio su pronóstico sobre cómo enfrentará el Gobierno los vencimientos de deuda

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido como el "gurú del dólar blue" , ofreció un análisis sobre el escenario que enfrentará el gobierno de Javier Milei en las semanas que lo separan de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y su posible impacto en el pago de la deuda.

Los pagos de la deuda futura son bajos como porcentaje del PBI. Si logramos superávit fiscal, y tendemos puentes a la inversión, se pagan sin problemas. El dólar difícilmente supere el techo de la banda .

El escenario post elecciones pone a prueba al gobierno en las próximas 6 semanas, la nacionalización de una elección provincial en donde claramente ganaron los ausentes complicó el escenario económico, esto demuestra falta de musculo político en el poder ejecutivo.

En Provincia de Buenos Aires sobre un padrón de 14.376.592 ciudadanos, 5.608.309 millones estuvieron ausentes, y explica el 39% del padrón. Quien ganó las elecciones (Frente Patria/ PJ) saco 3.820.229 votos, mucho menos que los ausentes, lo siguió el frente de LLA y el PRO con 2.723.710, y otras fuerzas sacaron 1.535.487 votos. Los votos blancos sumaron 688.967 votos.

La economía argentina mostro superávit fiscal desde enero del año 2024, esto sumado a las desregulaciones que se llevaron adelante, la baja de impuestos, y una capitalización del Banco Central nos permitió tener una tasa de inflación que se ubica por debajo del 2,0% en los últimos 4 meses, mayo 1,5%, junio 1,6%, julio 1,9% y agosto 1,9%. Hay que destacar que en 3 de los últimos 4 meses hubo deflación en los precios estacionales.

La cuenta corriente que relevamos de la balanza de pagos hace unos meses era una amenaza para muchos analistas económicos, esto se revertido en los últimos meses, en el marco de una economía que crece menos, y mayores exportaciones del campo, todo hace presumir que su déficit tendera a achicarse si lo anualizamos. Por el lado de las necesidades de financiamiento, hemos notado que en los últimos 12 meses han ingresado U$S 17.393 millones, con un gran aporte de operaciones del FMI y prestamos de otros organismos multilaterales y bilaterales que suman U$S 19.653 millones.

Si tomamos el superávit fiscal primario de la tesorería que suma U$S 10.586 millones en los últimos 12 meses hasta julio del año 2025. El déficit de cuenta corriente en los últimos 12 meses suma U$S 6.848 millones, y las necesidades de financiamiento suman U$S 17.393 millones, con estos datos no deberíamos preocuparnos sobre un problema con el tipo de cambio, ya que el flujo del Estado más el de los privados es claramente positivo, y dejo como resultado una suba de las reservas.

Si miramos los vencimientos que tenemos por delante, en los próximos dos años vencen U$S 34.200 millones, eso implica conseguir unos U$S 17.100 millones por año. Es un dinero importante, pero simbólico, tengamos en cuenta que la Fundación FIEL estima un PBI para el año 2026 en U$S 740.000 millones, y para el año 2027 en U$S 818.000 millones, si estimamos vencimientos de deuda similares para ambos años, representarían 2,3% y 2,1% del PBI.

Argentina tiene proyectado para el año 2026 un superávit fiscal primario del 2,2%, con los cuales cubriría todos los pagos de intereses de la deuda, y los elevaría al 2,5% del PBI para el año 2027.

Mientras que el superávit fiscal en porcentaje de PBI tiene a subir, los pagos de la deuda de capital en porcentaje de PBI tienden a bajar.

Conclusiones