El Ministerio de Seguridad concretó la firma de dos acuerdos con el FBI para "fortalecer la investigación criminal"

El Ministerio de Seguridad selló este martes dos acuerdos con el FBI de Estados Unidos con el objetivo de "fortalecer la investigación criminal". Según la cartera, el refuerzo de las capacidades operativas y la dotación de herramientas de última generación a las fuerzas federales constituyen “una inversión estratégica en la seguridad y el bienestar de los argentinos”.
“La prevención y la investigación profesional son pilares para enfrentar las amenazas del crimen y el terrorismo”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Invertir en capacidades y tecnología es invertir en la seguridad de todos los argentinos”, agregó.
"Más cooperación para una lucha más fuerte contra el terrorismo, a través de la SIDE, el Ministerio y el Centro Nacional Antiterrorista. Más formación y capacitación para nuestros investigadores del DFI de la PFA: ¡Vamos a formar a nuestros agentes y tener a los mejores en su tarea! La doctrina de seguridad en Argentina se abre al mundo", destacó la funcionaria en su cuenta de X.
En qué consisten los acuerdos firmados con el FBI
El primero de los convenios, suscripto entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI, se enmarca en el trabajo conjunto con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA). El objetivo es profundizar el intercambio de información, brindar asistencia técnica y fortalecer la cooperación directa entre el CNA y el FBI. El foco estará puesto en la identificación de grupos terroristas, su financiamiento, la detección de organizaciones criminales y el combate al lavado de activos.
El segundo, firmado entre el Ministerio de Seguridad y el FBI, está orientado a la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y al desarrollo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El convenio prevé capacitación, asistencia técnica y desarrollo de tecnologías aplicadas a la investigación criminal, con el propósito de convertir a la PFA en una fuerza de élite.
Ambos acuerdos se suman al proceso de modernización de las fuerzas federales y a la creación del DFI, en el marco de la doctrina de “seguridad moderna” impulsada por el Gobierno, que pone el acento en la profesionalización, la prevención y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra el delito.
