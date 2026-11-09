La icónica película de Ricardo Darín que volvió a Netflix y es tendencia: de qué trata y por qué verla + Agregar ámbito en









El drama dirigido por Pablo Trapero recupera una historia atravesada por la desigualdad, los conflictos sociales y las tensiones de un barrio porteño.

La película argentina combina drama, conflictos sociales y una ambientación inspirada en un escenario emblemático de Villa Lugano. Netflix

Netflix volvió a sumar a su catálogo una producción argentina que dejó una marca importante en el cine nacional. Con un relato de fuerte contenido social, actuaciones reconocidas y una ambientación muy particular, la plataforma recuperó una película que invita a mirar de cerca una realidad que muchas veces queda fuera de pantalla.

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La propuesta está protagonizada por Ricardo Darín, uno de los intérpretes más reconocidos del país, y cuenta con la dirección de Pablo Trapero. Se trata de una producción estrenada en 2012 que combina drama, tensión y una mirada sobre las dificultades cotidianas de quienes viven en un barrio atravesado por la pobreza y la violencia.

El largometraje cuenta con un elenco integrado por reconocidas figuras del cine argentino y europeo. Netflix La historia detrás de Elefante Blanco, el film que triunfa en Netflix La película sigue a Julián, un sacerdote interpretado por Ricardo Darín, que trabaja en una villa de Buenos Aires junto a otros integrantes de una comunidad religiosa. Su tarea está enfocada en acompañar a los vecinos, atender sus necesidades y sostener proyectos sociales en un territorio donde las carencias materiales conviven con conflictos cada vez más complejos.

La llegada de Nicolás, un cura belga, modifica el equilibrio de esa pequeña comunidad. El personaje arrastra las consecuencias de una experiencia traumática en Centroamérica, donde sobrevivió a un ataque durante su trabajo religioso. Julián, que mantiene una relación cercana con él, lo invita a sumarse a su tarea en el barrio.

Allí conocen a Luciana, una trabajadora social que participa activamente en la organización de los vecinos. Los tres personajes intentan sostener una labor comunitaria en medio de dificultades que exceden lo estrictamente religioso.

El relato muestra cómo las buenas intenciones chocan con problemas estructurales: falta de recursos, disputas de poder, narcotráfico, violencia policial y tensiones con las autoridades. La convivencia en el barrio tampoco es sencilla. Cada decisión puede generar consecuencias inesperadas y los protagonistas deben enfrentarse a situaciones que ponen a prueba sus convicciones. Nicolás, además, atraviesa una crisis personal que condiciona su manera de relacionarse con la fe y con las personas que lo rodean. Luciana funciona como un puente entre las necesidades concretas de la comunidad y las instituciones que deberían responder a ellas. La historia real detrás de Elefante Blanco Uno de los elementos más reconocibles del film es el edificio que le da nombre. El llamado Elefante Blanco está vinculado con un proyecto sanitario que comenzó durante la década de 1930 y que buscaba construir un gran hospital especializado en enfermedades pulmonares. La iniciativa nunca llegó a completarse. Con el paso de los años, la estructura quedó abandonada y se convirtió en una construcción emblemática de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Su tamaño y su estado de deterioro contrastaban con las condiciones de vida de los habitantes de los alrededores. Ese edificio existió realmente y fue una referencia central para la construcción visual de la película. Su presencia funciona como una metáfora del abandono y de las promesas que quedaron inconclusas. No es simplemente un escenario: representa una historia de proyectos postergados y necesidades que todavía esperan respuestas. Elenco de Elefante Blanco Ricardo Darín: interpreta al padre Julián, un sacerdote comprometido con el trabajo social en el barrio

interpreta al padre Julián, un sacerdote comprometido con el trabajo social en el barrio Jérémie Renier: encarna a Nicolás, el cura belga que llega a Buenos Aires después de atravesar una experiencia traumática

encarna a Nicolás, el cura belga que llega a Buenos Aires después de atravesar una experiencia traumática Martina Gusmán: interpreta a Luciana, una trabajadora social que acompaña a los vecinos y participa de las tareas comunitarias

interpreta a Luciana, una trabajadora social que acompaña a los vecinos y participa de las tareas comunitarias Federico Barga: forma parte del reparto en el papel de Monito

forma parte del reparto en el papel de Monito Walter Jakob: integra el elenco en un personaje vinculado con el entorno de la historia

integra el elenco en un personaje vinculado con el entorno de la historia Mauricio Minetti: también participa de la producción Trailer de Elefante Blanco

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