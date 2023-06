El pronóstico de Aníbal Fernández sobre el futuro de Sergio Massa

En diálogo con Radio 10 , Fernández opinó sobre el lanzamiento de la figura de Massa a la presidencia, en la boleta de Unión por la Patria (UxP) . " Sergio Massa es una topadora que no va a frenar ni un segundo para imponer su impronta", dijo el ministro de Seguridad.

"Massa gana y se queda 8 años", sentenció Fernández, al mismo tiempo que dio un perfil de la personalidad del precandidato presidencial de UxP.

“Massa es un carnívoro, a la hora de defender los intereses del pueblo si le tiene que morder la oreja a uno, se la morfa”, definió el ministro de Seguridad este martes en declaraciones a la prensa.

Massa Lomas.jpg

Por otra parte, Aníbal Fernández hizo referencia a la trunca candidatura de Daniel Scioli, que debió ceder ante el pedido de unidad de varios sectores del peronismo. "Creo que le hubiera ido muy bien a Daniel (Scioli)", expresó.

"En algún momento el Presidente y la vice se pusieron de acuerdo. No estábamos de acuerdo con eso pero se respeta", señaló Fernández, quien era el apoderado de "Unidos triunfaremos", el espacio que representaba Scioli en la eventual PASO de UxP.

Por último, el ministro de Seguridad dejó una definición sobre Wado de Pedro, quien finalmente no fue por la presiedncia y quedó en la lista como primer candidato a senador de Buenos Aires. “Wado no es alguien que yo hubiese puesto como candidato, pero no le quito meritos”, declaró.