El repudio de las redes y la oposición al escándalo de Martín Insaurralde.

“Es una vergüenza que los funcionarios ostenten ese dinero" , criticó la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich que agregó: "Que Insaurralde explique de dónde sacó la plata". En el mismo sentido, Ricardo López Murphy preguntó: "¿Se puede saber quién te paga esta fiestita, Martín Insaurralde? Tu sueldo en pesos de Jefe de Gabinete de PBA seguro que no".

Un ex compañero de su espacio, Florencio Randazzo (ahora candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti ), calificó la situación como "una verdadera verguenza" e instó a que presente su renuncia. "Si soy gobernador hoy mismo le doy una patada en el orto (sic). Es faltarle el respeto al conjunto de la sociedad, a la cantidad de gente que la está pasando mal que supuestamente estos señores dicen que representan", le dijo a Radio Mitre.

Por supuesto que también se expresó Javier Milei , candidato a presidente por La Libertad Avanza. El diputado opinó que "cuándo los políticos te dicen que el gasto público es sagrado y que no se puede recortar nada es porque están cuidando los negocios que les permiten vivir como monarcas" . Su candidata a gobernadora en la Provincia, Carolina Píparo, sumó: "Se burlan de todos los argentinos".

Incluso desde el Frente de Izquierda, Nicolas del Caño, candidato a vicepresidente, sumó su repudio: "Mientras las familias trabajadoras no llegan a fin de mes y millones de pibes de la provincia se hunden en la pobreza, el jefe de gabinete de Kicillof está de vacaciones en un yate de lujo en Marbella. Un escándalo lo de Insaurralde. Sin vergüenza”.

Renunció Martín Insaurralde tras el escándalo por su viaje a Marbella

Después de hacerse pública el viaje de lujo y los regalos suntuosos que le realizó Martín Insaurralde a su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires renunció a su cargo. Por el escándalo, recibió duras críticas de su propio espacio.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, fue el mensaje que trascendió del funcionario, que había asumido en el cargo en septiembre del 2021, luego de tomarse de licencia como intendente de Lomas de Zamora, donde cumplía su tercera gestión.

Durante el sábado se viralizó una serie de fotos del exintendente de Lomas de Zamora en un yate de lujo en Marbella, brindando con champagne y con bolsos y relojes de marcas exclusivas junto a su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici.

Las fotos hicieron pública la nueva relación de Martín Insaurralde, quien se separó hace dos meses -aunque el divorcio se habría efectivizado este mismo septiembre- de la modelo y conductora televisiva Jésica Cirio, con quien contrajo matrimonio en el 2014. Además, estuvo casado en otras dos ocasiones: entre 1994 y 2000 con Liliana Toledo, hija del ex intendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de sus dos hijos mayores; y con Carolina Álvarez, con quien tuvo a su tercer hijo.

La declaración jurada de Martín Insaurralde

Las finanzas del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde comenzaron a cobrar centralidad este mes desde que se divorció con Jesica Cirio, con quien comparten una hija. Desde el canal televisivo LN+, habrían insinuado que el funcionario se abrió una cuenta off shore desde donde transfirió U$S 22 millones a Cirio para separarse en buenos términos y que no trasciendan cuestiones vinculadas a su intimidad.

En ese marco de contar con dinero en negro, sus gastos pueden explicarse dado que sus presentaciones judiciales señalan que no podría destinar tales montos en regalos y viajes de lujo con salario como funcionarios público. Es por ello que avanza un pedido de presentación judicial de sus bienes, que podrían implicar en una causa por enriquecimiento ilícito.

A pesar de eso, en el 2021, año que dejó la intendencia de Lomas de Zamora para asumir como jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentó una declaración jurada donde expuso que su sueldo era de $1.045.940 millones por sus funciones en la gestión provincial bonaerense. El sueldo registrado como jefe comunal lomense era aún mayor: $2.754.078 millones.

Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72.