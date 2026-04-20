El "triángulo de hierro" sostiene a Manuel Adorni

En el gobierno insisten que el jefe de gabinete “esta firme” quién se prepara para asistir al Parlamento. El rol de los gobernadores. La motosierra más vigente que nunca. La necesidad de aumentar las tarifas de luz y gas en el contexto de caída de actividad y pérdida de poder adquisitivo.

“El caso (Manuel) Adorni logró que se superara la interna (en este tema) ” comentan con tono socarrón en la Casa Rosada. En los pasillos se dice que los dos principales sectores en pugna -la hermana del presidente, Karina Milei , por un lado, y el asesor Santiago Caputo , por otro- coinciden en sostener en su puesto al jefe de Gabinete.

Por más que expresiones de representantes libertarios como Nicolás Márquez (biógrafo del presidente) pidan la renuncia de Adorni, en el entorno presidencial se insiste con que “Manuel está firme” (a pesar de la caída que provoca en la imagen del Gobierno las denuncias sobre supuestos ilícitos).

En particular, el presidente Javier Milei está convencido de la inocencia de Adorni y considera que los ataques provienen de los medios y de sectores del Poder Judicial, según señalan allegados.

En el caso de Caputo, el respaldo tendría un carácter estratégico . Se interpreta que prefiere la continuidad de este funcionario (debilitado) antes de que sea reemplazado por alguien que responda a Karina y que arribe a la coordinación ministerial con más poder .

El fuerte respaldo del gobierno explica la vuelta de Adorni a las redes con un tono burlón y los anticipos en cuanto a que tendrá una actitud “desafiante” cuando el próximo 29 vaya a exponer al Congreso.

Una interpretación que circula en la Casa Rosada es que el jefe de gabinete sigue en su cargo no sólo porque no es fácil conseguir un reemplazo, sino fundamentalmente porque su relevo implicaría que Javier Milei tenga que tomar una decisión respecto de la pelea entre su hermana Karina y el asesor estrella Santiago Caputo.

Para algunas fuentes muy cercanas a la Presidencia, la situación se encuentra “empantanada” porque la intención de Karina sería recortar el margen de maniobra de Caputo mientras que Javier Milei sigue considerando que su asesor es imprescindible, tanto para la gestión de gobierno como para la definición de la estrategia electoral de cara a los próximos comicios.

Precisamente, dada la perspectiva de las elecciones y si se mantuviera como hasta ahora el statu quo, hay quienes prevén que se acentuarán las peleas entre Karina y Caputo, dadas sus diferentes estrategias– el asesor puja por un acuerdo con ciertos sectores políticos en tanto que la hermana del presidente se inclina por armar listas con libertarios puros-.

Trabas

En momentos en que las encuestas de opinión muestran una caída en la imagen del Gobierno, en medios legislativos hay quienes se preguntan si el deterioro en la popularidad de Javier Milei y las menores transferencias de recursos a las provincias pueden afectar la capacidad del oficialismo de seguir consiguiendo la aprobación en el Congreso de importantes leyes, como logró en las sesiones extraordinarias (reforma laboral).

En particular, el Gobierno logró sus éxitos legislativos gracias al apoyo de los diputados y senadores que responden a los gobernadores provinciales. Pero los últimos 45 días dejaron muy poco en el terreno parlamentario para los libertarios; sólo lograron la media sanción que faltaba para la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados y la aprobación de algunos convenios internacionales en el Senado, según reseña Synopsis.

En un escenario desfavorable para el Poder Ejecutivo, la oposición no sólo podría frenar las reformas que piensan impulsar los libertarios, sino también empujar proyectos incómodos para el oficialismo e interpelaciones a ministros.

Presión

Una mayor demanda de fondos del interior supone un problema adicional para el ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que el ancla fiscal sufre tensiones y cuando, en realidad, se requiere de un nuevo recorte del gasto primario para cumplir con la meta de superávit de 1,4% del PIB acordada con el Fondo Monetario Internacional.

La intensa utilización de la “motosierra” significó una reducción de tanto como US$ 67.000 millones en los últimos 26 meses según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Las transferencias no automáticas a provincias, los programas sociales y la Inversión real directa aportaron el 53%. Por ejemplo, los envíos por coparticipación cayeron 6,9% en el primer bimestre de 2026.

Un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) mostró que la caída en los recursos enviados por la Nación entre enero de 2024 y febrero de 2026 fue de los U$S 18.000 millones, con impactos heterogéneos según la jurisdicción.

En cambio, la asignación universal para protección social, PAMI y las transferencias no automáticas a la Ciudad de Buenos Aires aumentaron US$ 4.700 millones.

Pero en los últimos meses los ingresos del Tesoro vienen retrocediendo tanto por la menor actividad como por la eliminación de tributos. En el trimestre enero-marzo 2026 los impuestos ligados a la actividad cayeron 3% en valores reales, los relacionales al empleo 4% y también disminuyó la recaudación proveniente del comercio exterior, según precisa Empiria.

Esta menor disponibilidad de recursos contrasta con la creciente rigidez del gasto público. El 55% de las erogaciones están indexadas por inflación (jubilaciones, Asignación Universal por Hijo). Otra parte de los gastos se encuentran en niveles mínimos (obra pública, transferencia a universidades). A esto debe agregarse que suben los intereses de la deuda.

Además, se calcula que para ahorrar 0,3% del PBI en subsidios energéticos (según lo establecido en el presupuesto) en el año las tarifas eléctricas deberían subir 17% y las de gas 27% por encima de la inflación. Una tarea difícil con caída de actividad y pérdida de poder adquisitivo.

Los últimos datos del INDEC muestran que el salario del sector privado registrado aumentó 1,6% en febrero y 27,6% interanual, lo que implica una caída real de 0,8% en el mes y un descenso del 4,1% en la comparación real interanual, según el cálculo de ACM. En el sector público el descenso es superior, 4,3% en comparación con un año atrás.

Tomando los datos del organismo oficial, el economista Nadin Argañaraz señala que, si se hace un análisis comparativo del poder adquisitivo en relación con 2017, último año con un nivel relativamente alto, se tiene que un empleado privado formal tuvo una merma del orden del 20%, es decir que entre ese momento y la actualidad ha perdido aproximadamente la quinta parte del poder adquisitivo.

image El salario registró un descenso del 4,1% en la comparación real interanual.

Si la misma comparación se hace para un empleado público, tanto nacional como provincial, se tiene que el poder adquisitivo actual es alrededor de un 35% inferior al del año 2017. En este caso, la pérdida fue equivalente a la tercera parte.

En este marco, el gobierno ya ratificó su decisión de continuar con la “motosierra” y la apuesta a la reactivación pasa por que el sistema financiero contribuya con facilitar el acceso al crédito.

Abril probablemente traiga un mejor número de la inflación en el orden del 2.5/2.8 aproximadamente y, según los especialistas, y una muy leve recuperación de la actividad.

El humor social aún sigue afectado por el “caso Adorni” pero el gobierno espera lograr que, mediante las aclaraciones pertinentes, el tema irá decreciendo.