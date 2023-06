Elecciones 2023: Lousteau cuestionó la pertenencia de Jorge Macri a la Ciudad

P8 - Martin Lousteau (_opt.jpeg Martín Lousteau

"Prefiero competir a pesar de que me parezca que lo que hace no es lo correcto pero siempre prefiero competir. Lo correcto no es andar forzando la Constitución en todos lados porque no está bueno decir 'mirá lo que pasa en Tucumán, mirá lo que pasa en San Juan que no dejan competir a Uñac y ponen al hermano, y en la Ciudad de Buenos Aires ahora forzar la interpretación constitucional", expresó.

Martín Lousteau lanza su campaña en CABA

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Evolución Radical en Juntos por el Cambio (JxC) lanzará este jueves su campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en un acto que se desarrollará en el microestadio de Argentinos Juniors, ubicado en el barrio de la Paternal.

La convocatoria es a las 18 en el microestadio Malvinas Argentinas ubicado en Gutemberg 350, informaron fuentes partidarias, que señalaron que tendrá el lema "Sigamos mejorando Buenos Aires".

Lousteau será el orador principal del acto que servirá para presentar su propuesta electoral con la que confrontará en las PASO del 13 de agosto de JxC con el representante del PRO, Jorge Macri.