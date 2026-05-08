Champions récord: la suma de los planteles de PSG y Arsenal supera los u$s 2.960 millones

PSG y Arsenal definirán el título el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Los dos equipos van primeros en sus respectivas ligas, pero mientras los franceses sacan ventaja en la valorización de su plantel, los gunners gozan de un mejor presente financiero.

La final por la Champions League enfrentará al PSG y al Arsenal, equipos que, en conjunto, tienen una valorización de los planteles cercana a los u$s 3.000.000.000.

La edición 2025-26 de la Champions League ya definió a sus finalistas que irán en busca del título: el PSG, actual campeón, y el Arsenal. El PSG dejó en el camino al Bayern Munich al ganar el partido de ida 5-4 en París y empatar 1-1 en Alemania. En tanto los ingleses del Arsenal eliminaron al Atlético de Madrid al empatar en un gol en España y derrotarlo en Londres 1 a 0.

La cita para definir el título será el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría . Si bien el presente deportivo de ambos equipos es floreciente, desde la valorización de los planteles, los franceses sacan ventaja. En esta final de la Champions League el valor total de los dos planteles es de u$s 2.960.000.000.

El PSG tiene una valorización total de u$s 1.540.000.000 en la que destaca el valor de Desiré Doué (u$s130.000.000), el de Vitinha (u$s 104.400.000), Nuno Mendes (u$s 102.750.000), o Warren Zaire Emery (u$s 99.800.000).

El Arsenal muestra su músculo económico con una plantilla cuyo valor llega hasta los u$s 1.490.000.000 . El conjunto de la Premier League tiene en sus filas al sexto jugador más valioso del mundo, Bukayo Saka . El atacante de 23 años posee un valor de mercado de u$s 183.000.000.

Desde el punto de vista deportivo los dos llegan con posibilidades de consagrarse campeón en sus respectivas ligas: PSG va primero en a recta final de la Ligue 1, mientras que Arsenal también lidera en la Premier League.

Realidades financieras diferentes

A pesar del valor de su plantilla y de haber conseguido todos los títulos posibles en la temporada 2024-2025, el PSG cerró dicho ejercicio con unas pérdidas de u$s47.140.000 y amplió su déficit desde la pandemia hasta los 1.095.000.000.

El informe anual de la DNCG, el órgano de control económico de la LFP, refleja un fuerte incremento de los ingresos ordinarios, que crecieron un 12%, hasta llegar a los U$S 832.360.000. El club parisino ha sumado u$s118.000.000 en sólo dos temporadas, principalmente por la revalorización de los derechos en las competiciones internacionales donde participa, y que compensan el deterioro del negocio global del fútbol francés.

Para llegar a esta facturación récord, el PSG capitalizó sus éxitos deportivos, con la conquista de su primera Champions League y su participación en el Mundial de Clubes. El título europeo se refleja en el fuerte aumento del negocio audiovisual, que alcanzó los u$s285.920.000, un 37% más interanual.

El resto de las partidas crecieron, pero a un nivel inferior. Por matchday el PSG recaudó u$s91.936.000, un 7% más. El club controlado por el holding catarí QSI ingresó u$s454.500.000 por patrocinios y merchandising, un 2% más respecto al ejercicio de 2023-2024.

En el estancamiento del área comercial influyó la partida de Kylian Mbappé al Real Madrid. Las cifras del negocio comercial cuando Mbappé jugo junto a Lionel Messi y Neymar quedan lejos. Sin embargo, por entonces, también la masa salarial estaba disparada. Alcanzó los u$s1.030.000.000. Al cierre de 2024-2025, ésta ya se había ajustado hasta u$s817.000.000, con una nueva reducción del 12% el pasado ejercicio. En ello fue clave el ahorro del salario del actual delantero madridista.

De hecho, en el gasto en personal, el ajuste fue todavía mayor, del 18%. El club parisino destinó u$s629.000.000 a salarios del club. Las amortizaciones por fichajes se elevaron un 22%, hasta u$s188.000.000, dentro de ese rally inversor del PSG en talento joven con potencial.

dECLAN rICE Y wILLIAM pACHO Declan Rice, mediocampista del Arsenal y William Pacho, defensor del PSG, fueron los dos jugadores que sobresalieron en las semifinales y el 30 de mayo estarán frente a frente, en Budapest, para definir al campeón de la Champions League 2026 .

Arsenal con presente más floreciente

Por el lado del Arsenal, el club londinense roza el equilibrio, ya que cerró el ejercicio 2024-2025 con ingresos récord y pérdidas prácticamente neutralizadas, consolidando la recuperación económica iniciada tras su regreso a la Champions.

El club londinense alcanzó una facturación de u$s1.062.000.000, lo que supone un incremento interanual del 14,5%, impulsado principalmente por el crecimiento del negocio audiovisual y el impacto de su retorno a la participación en la competición europea.

La mayor exposición internacional y el avance deportivo permitieron elevar los ingresos por broadcasting, consolidando al Arsenal entre las entidades con mayor volumen de negocio del fútbol europeo.

El área comercial también mantuvo su fortaleza, apoyada en acuerdos de patrocinio globales y en el posicionamiento internacional de la marca.

En paralelo, el matchday volvió a mostrar dinamismo gracias a la elevada ocupación del Emirates Stadium y al incremento de partidos de alto perfil.

En el capítulo de gastos, el club inglés registró un aumento de costos operativos, especialmente en personal deportivo, en línea con la estrategia de consolidación competitiva del primer equipo. La masa salarial creció respecto al ejercicio anterior, reflejando la apuesta por reforzar el plantel y mantener al club en la élite deportiva europea.

Aun así, el resultado neto se situó en pérdidas de u$s1.881.000, una cifra sensiblemente inferior a los u$s24.570.000 negativos registrados el año anterior. El fuerte crecimiento de ingresos, junto a la contribución de plusvalías por traspasos, permitió reducir de forma significativa el impacto en la cuenta de resultados y acercar al club al equilibrio.

Con estos resultados, el Arsenal consolida una estructura financiera más sólida, apoyada en ingresos diversificados y una mayor competitividad deportiva.

El PSG es un equipo más agresivo y vertical. El Arsenal, aunque talentoso, se enfoca en la solidez defensiva y el control. Aunque con estilos diferentes, PSG y Arsenal se enfrentarán el próximo 30 de mayo en Budapest en busca de la gloria europea.