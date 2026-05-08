Patricia Bullrich se lanza en la Ciudad sin permiso de Karina Milei: recorrida por Lugano en modo candidata

Tras sacudir la interna del Gobierno, la senadora realizará una camina por el sur de la Ciudad. Luego participará de la reunión del Gabinete en Casa Rosada, donde se anticipan tensiones por la situación de Manuel Adorni.

Patricia Bullrich dará este viernes el primer paso hacia su candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una recorrida por Villa Lugano . La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) viene de darle un ultimátum a Manuel Adorni para que presente de manera urgente su declaración jurada en medio de la ola de denuncias que enfrenta por enriquecimiento ilícito y, en un nuevo gesto de desafío a Karina Milei , ya empieza a moverse como candidata en la Capital Federal .

La exministra de Seguridad encabezará una caminata por Lugano, sur de la Ciudad, para visitar comercios y conversar con vecinos. A las 10:30 visitará la fábrica de juguetes Ruibal, mientras que a las 11 recorrerá la calle Chilavert, apenas unas horas antes de la delicada reunión de gabinete que Karina Milei y Manuel Adorni compartirán con Bullrich en Casa Rosada luego del reclamo público para que el jefe de gabinete aclare su situación patrimonial en medio de un creciente y sordo malestar de los ministros. Lo haría en compañía de Pilar Ramírez , titular del bloque violeta en la Legislatura y alfil de la hermana del Presidente.

Los escándalos de Adorni detonaron la estrategia electoral de la hermana del Presidente en la Capital Federal para posicionar a Manuel Adorni como candidato en ese distrito y le dejaron zona liberada a Bullrich para avanzar como principal referente opositor a Jorge Macri . Este fin de semana, la senadora nacional por la Ciudad viajó a Chile donde mantuvo reuniones con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encuentros en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hasta una bilateral con el presidente José Antonio Kast.

Desde el país vecino, mantuvo una extensa comunicación telefónica con Javier Milei a quien le manifestó la urgente necesidad de que Adorni haga pública su declaración jurada luego del testimonio del contratista Matias Tabar quien admitió haber recibido un pago en efectivo, y sin factura, de 245 mil dólares para refaccionar la casa de más de 400 metros cuadrados que adquirió en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.

Este miércoles, Bullrich redobló la apuesta al desafiar el blindaje que tiene Adorni a través de Milei y Karina al exigirle que presente su declaración jurada. Esa intervención de Bullrich desató la furia de la hermana presidencial, escaló la interna de La Libertad Avanza y marcó un punto de quiebre en la mesa política del oficialismo. Las tensiones se harán tangibles esta tarde en la reunión de gabinete con el Presidente ya de regreso de su mini gira a EEUU a donde viajó acompañado por Luis Caputo y Pablo Quirno.

"Así no podemos seguir", fue el diagnóstico de un funcionario de primera línea del Gobierno quien blanqueó en diálogo con Ámbito el hastío del Gabinete ante las sucesivas e interminables denuncias por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El frente judicial que padece el funcionario preocupa también en el Ministerio de Economía a cargo de Luis "Toto" Caputo donde temen que la crisis política termine de minar la confianza en la continuidad del plan económico de Javier Milei cara a las elecciones 2027.

El dardo de Victoria Villarruel

El estado de descomposición que le genera a Adorni al gobierno nacional es tal que este lunes Victoria Villarruel salió a mofarse públicamente de la situación judicial de Adorni. La vicepresidenta felicitó a un usuario de la red X por su cumpleaños y le deseó "una cascada de éxitos", en referencia a la refacción de la pileta de la casa de Indio Cuá del jefe de gabinete.

Villarruel quedará este jueves a cargo de la Presidencia de manera interina por el viaje de Milei a EEUU. La crisis de La Libertad Avanza potencia además la posibilidad de que el próximo año encarne su propio proyecto político, ya sea a través de una candidatura o de su incorporación a un espacio opositor a los libertarios.

A ese escenario se suma la rebelión explícita de Bullrich quien confluye con Villarruel en el Senado. Demasiado fuego amigo para la Casa Rosada que mide el operativo de control de daños en medio de un gabinete que empieza a retobarse frente a Karina y Manuel Adorni. La interna ya no se concentra en el triángulo de hierro sino que se expande a otros ministerios y figuras de La Libertad Avanza que hacen temblar el centro del poder.