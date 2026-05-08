Frío polar y viento en el AMBA: cómo seguirá el clima el fin de semana tras el paso de la ciclogénesis

El SMN advirtió por tiempo frío para casi todo el país, junto a otros fenómenos.

La mínima para los próximos días en el AMBA oscila por debajo de los 10 grados.

La semana llega a su fin en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un clima atravesado por el frío polar y viento, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo indicó mínima de 7 grados para este viernes y ráfagas que se extienden hasta el fin de semana, a la par de alerta amarilla junto a lluvias y nieve para 13 provincias.

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El organismo indicó franjas entre los 7 y 13 grados para este viernes , junto a ráfagas del sudoeste-oeste de entre 51 y 59 km/h . Además, existe una posibilidad de chaparrones durante esta mañana.

Hacia el sábado se mantendrán estas marcas y pronóstico mientras el domingo la mínima bajará a 5 grados y la máxima llegará a 16, con un clima soleado y viento de hasta 50 km/h en dirección oeste.

Para el comienzo de la próxima semana, se espera la misma tendencia: del lunes al jueves se esperan máximas entre los 17 y 20 grados y mínimas entre los 6 y 11 grados.

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El #ciclón se intensifica y azotar la costa sur bonaerense con ráfagas, crecida del mar y olas destacadas.

Hasta 110 km/h en la costa desde Puerto Madryn hasta Necochea, y hasta 80 km/h en el centro y sur de PBA.

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Alerta por lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por lluvias para la región costera de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h.

Además, rige una alerta a lo largo de todo el país por vientos del sur y sudoeste, entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. La señal alcanza a Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

Por último, rige una señal amarilla por nieve para Río Negro y Chubut, con una acumulación entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.