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8 de mayo 2026 - 09:00

Frío polar y viento en el AMBA: cómo seguirá el clima el fin de semana tras el paso de la ciclogénesis

El SMN advirtió por tiempo frío para casi todo el país, junto a otros fenómenos.

La mínima para los próximos días en el AMBA oscila por debajo de los 10 grados.

La mínima para los próximos días en el AMBA oscila por debajo de los 10 grados.

La semana llega a su fin en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un clima atravesado por el frío polar y viento, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo indicó mínima de 7 grados para este viernes y ráfagas que se extienden hasta el fin de semana, a la par de alerta amarilla junto a lluvias y nieve para 13 provincias.

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El organismo indicó franjas entre los 7 y 13 grados para este viernes, junto a ráfagas del sudoeste-oeste de entre 51 y 59 km/h. Además, existe una posibilidad de chaparrones durante esta mañana.

Hacia el sábado se mantendrán estas marcas y pronóstico mientras el domingo la mínima bajará a 5 grados y la máxima llegará a 16, con un clima soleado y viento de hasta 50 km/h en dirección oeste.

Para el comienzo de la próxima semana, se espera la misma tendencia: del lunes al jueves se esperan máximas entre los 17 y 20 grados y mínimas entre los 6 y 11 grados.

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Alerta por lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por lluvias para la región costera de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h.

Además, rige una alerta a lo largo de todo el país por vientos del sur y sudoeste, entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. La señal alcanza a Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

Por último, rige una señal amarilla por nieve para Río Negro y Chubut, con una acumulación entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

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