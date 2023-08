Elecciones 2023, en VIVO: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Milei no es populista, es parte de "la casta"

Por Pablo Tigani

No dejamos de observar que Javier Milei, ha sacado a la superficie, aunque de manera simplista, las terribles lagunas de 40 años de democracia.

El término “La Casta” que Pablo Iglesias y “Podemos” (populismo) utilizaron en los medios en 2014, tampoco era propio. Lo utilizó Benito Pérez Galdós y Ramón Pérez Ayala. No era, ni es nuevo, en 1934 lo uso Manuel Azaña, quien fue presidente de la República y, fundó el partido Izquierda Republicana. Milei ha de incluir ahora mismo, a un político de “La Casta” (el primero, porque no tiene equipo y, tendrá que incluir muchos). “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería... un representante del país…” (Milei). Está claro que Milei tiene “cero experiencias en gestión”, nunca fue CEO de una empresa privada ni pública. Sus roles de dirección no lo han impulsado hasta aquí. Su ex socio y amigo, Diego Giacomini, criticó al economista por ser “mesiánico” y dijo que “transó con todo lo inimaginable” para ser diputado.

Leé la nota completa