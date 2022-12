Ciudad: Emmanuel Ferrario confirmó su candidatura a jefe de Gobierno

Emmanuel Ferrario,.jpg Emmanuel Ferrario.

En ese sentido, destacó algunas de las bases de su propuesta electoral: “Tenemos que trabajar para que la Ciudad tenga una mejor convivencia: el tránsito, la basura, las mascotas en la calle, cuestiones que tienen que ver con una Ciudad con más acceso y mejores oportunidades”.

Asimismo, indicó: “A pesar de toda la transformación que hicimos, si nacés en ciertos barrios, si sos mujer, si sos de la tercera edad o si sos gay, no accedés a las mismas oportunidades. Todavía falta, y creo que eso debería ser una prioridad del próximo gobierno”.

tuit.jpg Captura

Ferrario señaló que otra de sus propuestas apunta a darles mayor libertad a los porteños: “El Estado tiene que acompañar, facilitar y, sobre todo, ayudarte a que des el siguiente paso. ¿Querés abrir un restaurante? ¿Querés tener un kiosco? Bueno, hacelo, te vamos a acompañar y va a ser fácil trabajar con nosotros. ¿Querés estudiar? Bueno, elegí tu carrera y podés hacerlo. Queremos ayudar a empoderar a los vecinos”.

“También hay una agenda de futuro, que tiene que ver con el cambio climático y la sostenibilidad, y un tema que nos preocupa a muchos que es la vivienda, lo difícil que es alquilar. Un debate que están teniendo muchas ciudades de todo el mundo. A mí me motivan y me convocan todos estos temas y la posibilidad de continuar con la gestión de Horacio”, manifestó Ferrario.

Horacio Rodriguez Larreta Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Marcos Brindicci/Prensa GCBA

El mes pasado, Rodríguez Larreta había anunciado a sus cuatro candidatos para sucederlo. Además de Ferrario, a quien destacó por ser parte de la renovación joven del PRO, postuló al actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; su par de Educación, Soledad Acuña; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri.

El legislador se refirió a su voluntad de formar parte de la denominada “Generación del 23” con la que Rodríguez Larreta aspira a llegar a la Presidencia el año que viene: “Conozco su vocación, su capacidad de laburo, de gestión y su capacidad de ver la política y generar acuerdos. A mí me convoca ser parte de esta ‘Generación del ‘23’, que claramente defina la hora de ruta del desarrollo de la Argentina de las próximas décadas, no de cuatro años”.

Argentina Bandera Obelisco.jpg Obelisco. Gentileza: Guadratin

Respecto a la cantidad de opciones dentro del espacio, Ferrario indicó: “Hay una decisión de cada uno de los miembros de Juntos por el Cambio de trabajar unidos, pensando en un plan para gobernar la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. Soy presidente de la Legislatura (por el lugar que dejó vacante Diego Santilli) y de un interbloque que está conformado por distintos partidos de Juntos por el Cambio, y todos estamos comprometidos".

Agregó: "También hay varias personas que tienen interés en ser candidatas y eso está buenísimo que eso suceda. Tenemos un mecanismo para resolver eso, que son las PASO. Hay que desdramatizar este tema porque es parte de lo que promueve el sistema democrático y es muy sano tener la posibilidad de ofrecer distintas alternativas”.

Emmanuel Ferrario y larreta.jpg Redes

Dejar atrás la grieta

Entre sus objetivos, Ferrario propuso dejar atrás la grieta en la Ciudad y en el país: “Tenemos que despolarizar. Creo que la Argentina tiene que dejar la grieta atrás. La polarización es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, y en Argentina la polarización se volvió tóxica. Tenemos que entender que nuestro país necesita acuerdos y diálogo, ponernos de acuerdo en cosas básicas”.

En ese marco, realizó fuertes críticas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Es una persona obsesionada con su agenda judicial, que siempre que aparece vemos a una persona gritando a los medios, a los periodistas y a los empresarios. Cuando la veo, digo: ‘Señora, hágase cargo, este es su gobierno y contribuya con soluciones para los argentinos’”.

“Me parece que Cristina Kirchner claramente es quien sostiene políticamente el poder del Gobierno, y está (Sergio) Massa, que es como un gran parche entre Alberto y Cristina. Creo que seguimos sin un plan porque todos son parches y parches para ver cómo vamos transitando el día a día”, analizó sobre el Gobierno.

Emmanuel Ferrario.jpg Redes

Su historia de vida ligada a Rafael Obligado

Durante la entrevista con Novaresio, Ferrario recordó su infancia en Rafael Obligado, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires de 700 habitantes. Su madre es maestra jardinera y su padre, obrero metalúrgico. Es una localidad muy pequeña, donde todos se conocen con todos, y la vida diaria de Ferrario se limitaba a hacer 50 metros desde su casa hasta la plaza y 50 metros de su casa a la escuela.

Al respecto, el funcionario recordó lo difícil que fue hablar sobre su sexualidad con su familia: “Siempre supe que era gay, pero me costó muchísimo poder hablarlo con mis padres. Recién pude hacerlo a los 29 años. Fue muy duro, muchas horas de terapia, muchos fantasmas y preguntarle a mucha gente: ‘¿Cómo fue para vos salir del clóset? ¿Te echaron de tu casa? ¿Te aceptaron?’ Lo cierto es que mis papás son unos genios. Mi vieja, cuando se lo conté, me dijo algo que me partió la cabeza: ‘Fuimos cómplices del silencio todos estos años’”.

Emmanuel Ferrario y larreta.jpg Redes

Tras finalizar el colegio, ganó una beca para estudiar en la Universidad Di Tella, motivo que lo llevó a instalarse en la Ciudad. Fue muy difícil para él acostumbrarse a las dimensiones y al ritmo de una ciudad tan grande.

Ferrario recordó cómo era Buenos Aires por aquellos años: “Me encontré con una ciudad que estaba en plena desidia. Entonces, Mauricio sentó las bases de una reconstrucción y después vino Horacio, que fue la transformación de la Ciudad. Con su impronta, con sus 16 horas de trabajo diarias, de conocer cada esquina y cada problema, reunirse con vecinos, integrar los barrios y trabajar en la educación y la seguridad, logró hacer una gran transformación”.