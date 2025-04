Elecciones en Ciudad: Leandro Santoro lanzó campaña del peronismo con dardos al PRO y a La Libertad Avanza

"Hay un proyecto de país individualista. Nosotros somos los que creemos en la comunidad organizada, en la sensibilidad social, en la democracia con sentido participativo", continuó y señaló que "es por eso que damos esta batalla".

"Si ese es el imperativo político que quieren imponer, este espacio se va a levantar" para defender a los sectores golpeados, afirmó y resaltó: "No cuenten con nosotros".

Luego pidió que "así como muchos de ustedes marchan los miércoles" en la movilización de jubilados "también me acompañen a recorrer los barrios". "Hay que pensarnos como una comunidad y no desde la individualidad", remarcó.

En ese sentido llamó a recuperar al "Estado presente" que permitía "la movilidad ascendente". Allí, desde el público le recordaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el candidato destacó que también "hubo otros antes" y pidió ampliar el espacio hacia otros sectores.

"Nuestro desafio es poner a la Ciudad de pie. Eso se construye si defendemos la patria y a todos los sectores, tengan la ideologia que tengan. Eso es humanismo", prosiguió. "No somos dogmáticos, pero tampoco somos los que venden candidatos como si fuera jabón en polvo", resaltó.

Sobre el final dijo: "Ustedes saben que yo no miento. No podemos resolver el problema de las jubilaciones de la noche a la mañana porque es una elección legislativa, pero me comprometo a gritarlo a viva voz" desde la banca para sostener el reclamo por la mejora de los haberes y el acceso a los medicamento, dijo.

Al mismo tiempo llamó a impulsar "una agenda humana, amplia e incluyente" que abarque "a todos los sectores y cerró: "Es Ahora Buenos Aires".

Embed - Lanzamiento Es Ahora Buenos Aires

Durante el lanzamiento puso el foco en los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la crisis economica y el ajuste de Javier Milei en Nación.

20250411_124524.jpg Leandro Santoro presenta la campaña en Club SABER.

El peronismo sube al ring al PRO para discutir la gestión en CABA

Como parte de la estrategia de campaña, el aspirante del PJ pretende subir al ring al macrismo para disputarle su predominio y presentarse como la verdadera alternativa en las próximas elecciones. El objetivo es polarizar con la gestión actual de Jorge Macri y también con los 18 años de gobierno del PRO. "En esta elección se define de qué lado pararse, si del lado de la crueldad o del lado de la solidaridad", dijo Santoro.

En el Partido Justicialista creen que están frente a una “oportunidad única” de triunfar por primera vez en la Capital Federal, un hecho que hasta ahora les fue esquivo. La fragmentación del voto “antiperonista” que antes se agrupaba entorno a Juntos por el Cambio, sumado a la presencia de La Libertad Avanza, abre una luz de esperanza.

A esa atomización se le agrega que la lista del PRO que comanda la diputada Silvia Lospennato puede ver afectada su performance electoral por la candidatura del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de los libertarios ocurre un escenario similar entre el vocero Manuel Adorni y el legislador Ramiro Marra.

Ante ese panorama, el PJ porteño apostó por "bajar" desde el Congreso Nacional a Santoro para que se ponga al frente de la campaña para regresar a la Legislatura, un ámbito en el que supo estar entre 2017 y 2021. Actualmente es uno de los dirigentes con mejor imagen positiva y uno de los candidatos a ganar en mayo.

Las posibilidades reales de estar ante un triunfo también se reflejan en la nueva identidad de la exUP de CABA, renombrada como “Es Ahora Buenos Aires”, una suerte de llamado a votar en favor del peronismo para poner en jaque a la hegemonía amarilla y empezar a construir de cara al 2027.

Leandro Santoro presenta las propuestas de campaña para la Ciudad

La plataforma electoral presentada ante la Justicia invita a apostar por el peronismo como una opción para dejar atrás "el tiempo del abandono" y "de los negociados". "Se termina el tiempo de la crueldad y la violencia. Y llega el momento de quienes vivimos la Ciudad. El tiempo de una Ciudad que le pone un freno a la motosierra contra la educación pública” y "que pone a su policía a cuidar a los vecinos y no a reprimir a nuestros abuelosa cuidar a los vecinos y no a reprimir a nuestros abuelos”.

Llega el tiempo “de una Ciudad que vuelve a aplaudir a sus médicos en vez de abandonar sus hospitales públicos” y de una ciudad “que, en vez de expulsarte, te abraza”. “Un día llega ese tiempo. Y ese tiempo Es Ahora”, afirma.

El proyecto que lleva a Santoro a la cabeza propone cinco pilares o “misiones estratégicas” para abordar los desafíos estructurales de Buenos Aires “con soluciones concretas y ambiciosas”. La primera premisa es “humanizar” la Ciudad “revirtiendo la mercantilización de la vida y garantizando derechos básicos como la vivienda y el acceso a espacios verdes”.

En segundo lugar, agilizar su dinámica mediante un sistema de movilidad “eficiente que devuelva tiempo a los porteños y porteñas”. El tercer punto propone “promover el progreso colectivo, impulsando una economía inclusiva que genere empleo y valore la innovación sin dejar a nadie atrás”.

El cuarto pilar hace foco en la protección de sus habitantes “con un Estado presente que elimine la indigencia y fortalezca la salud, la educación y la lucha contra las violencias”. En quinto y último lugar propone “ordenar su desarrollo con seguridad y justicia, asegurando espacios públicos democráticos y una convivencia basada en la equidad”.