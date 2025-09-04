Elecciones en provincia de Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre

Los bonaerenses deberán acercarse a las urnas para elegir a los representantes que ocuparán las bancas de la legislatura. Las listas varían para cada sección del distrito.

El próximo domingo 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la provincia de Buenos AIres.

El próximo domingo 7 de septiembre los habitantes de la provincia de Buenos Aire s se acercarán a las urnas para participar de una nueva jornada electoral que renovará las bancas del distrito. La mitad de las legislatura povincial será ocupada por nuevos representantes luego de que culminen los comicios legislativos.

El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores . La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus banca s . Además, en los 135 municipios bonaerenses se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana , a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP) .

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires)

Somos Buenos Aires

Julio Zamora (intendente de Tigre)

Frente de izquierda (FIT)

Romina del Plá

Alianza Unión Federal

Eduardo Bisognin

Potencia

Félix Lonigro

PLACA Candidatos BS AS 1 sección Los candidatos de la primera sección electoral. Archivo

Segunda sección

Alianza La Libertad Avanza

Natalia Blanco (intendenta interina de Zárate)

Fuerza Patria

Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz)

Somos Buenos Aires

No lleva candidato

Hechos

Manuel Passaglia (intendente de San Nicolás)

Frente de izquierda (FIT)

Jorge Núñez

Alianza Unión Federal

Luciano Busso

Nuevo MAS

Florencia González

Potencia

Ariel Bianchi

Tercera Sección

Alianza La Libertad Avanza

Maximiliano Bondarenko (concejal de Florencio Varela)

Fuerza Patria

Verónica Magario (vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires)

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini (diputado provincial y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown)

Frente de izquierda (FIT)

Nicolás del Caño

Nuevos Aires

Mauricio D’Alessandro

Alianza Unión Federal

Alejandro Mansilla

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

Potencia

Santiago Mac Goey

Cuarta Sección

Alianza La Libertad Avanza

Gonzalo Cabezas (subsecretario de Relaciones con Municipios)

Fuerza Patria

Diego Videla (presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó)

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca (intendente de Junín)

Frente de izquierda (FIT)

Luciano Roggero

Somos

Pablo Petrecca

Alianza Unión Federal

Carlos Dalfonso

Nuevo MAS

Emilio Almada

Potencia

Andrea Passerini

Quinta sección

Alianza La Libertad Avanza

Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón)

Fuerza Patria

Fernanda Raverta (extitular de ANSES y exministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense)

Somos Buenos Aires

Maximiliano Suescun (jefe comunal de Rauch)

Frente de izquierda (FIT)

Alejandro Martínez

Somos

Maxi Suescun

Alianza Unión Federal

Horacio Rivara

Nuevo MAS

Marcos Pascuán

Potencia

Fabio Adrián Molinero

PLACA Candidatos BS AS 5 sección Los candidatos de la 5ta sección electoral en PBA. Archivo

Sexta Sección

Alianza La Libertad Avanza

Oscar Liberman (excandidato libertario a intendente de Bahía Blanca)

Fuerza Patria

Alejandro Dichiara (vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense)

Somos Buenos Aires

Andrés De Leo (dirigente de la Coalición Cívica, exsenador provincial)

Séptima Sección

Alianza La Libertad Avanza

Alejandro Speroni (subsecretario Legal del Ministerio de Economía)

Fuerza Patria

María Inés Laurini (integrante del Concejo Deliberante de la localidad de Azul)

Somos Buenos Aires

Fernando Martini (dirigente de Roque Pérez)

Frente de izquierda (FIT)

Emiliano Marín

Somos

Fernando Martin

Alianza Unión Federal

Eduardo Rocha

Nuevo MAS

Sofía Carneiro

Potencia

Pedro Vigneau

Octava sección

Alianza La Libertad Avanza

Juan Osaba (director nacional de Asistencia al Desarrollo Municipal)

Fuerza Patria

Ariel Archanco (diputado bonaerense)

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti (presidente de la UCR de La Plata)

Frenta de izquierda (FIT)

Laura Cano (FIT)

Somos

Pablo Nicoletti

Nuevos Aires

Marcelo Peña

Alianza Unión Federal

Diana Zonaro

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Potencia

Jorge Metz

Consultá el padrón electoral 2025 en provincia de Buenos Aires

El trámite es simple, gratuito y se realiza a través del sitio oficial dispuesto por la Justicia Electoral. Se debe completar los siguientes datos personales:

Número de DNI

Distrito de residencia

Género según figura en el DNI

Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación. Consultar el padrón electoral aquí.

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Padrón elecciones PASO Las elecciones renovarán la mitad de las bancas de la legislatura bonaerense. Archivo

Cuáles son las ocho secciones de Buenos Aires

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Quiénes pueden votar en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral de la provincia.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. Deben tener domicilio en PBA y no estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero con domicilio en CABA, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón y tengan domicilio en PBA.