Electrónica en oferta: un supermercado ofrece descuentos exclusivos para ahorrar en electrodomésticos







Descubrí las promociones disponibles únicamente por hoy en esta cadena para poder renovar los aparatos de tu hogar

Los clientes de Coto podrán acceder a hasta un 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados.

Coto es uno de los supermercados más elegidos en todo el país gracias a la gran cantidad de promociones que ofrecen. Hasta hoy, los clientes podrán aprovechar descuentos exclusivos en distintos electrodomésticos, pero solo si abonan con los medios de pago establecidos para cada rebaja.

Actualmente, la cadena de supermercados argentina cuenta con distintos descuentos especiales para festejar el aniversario de su fundación, hace ya 55 años. Debido a esto, los clientes pueden participar por un año de compras gratuitas y más de $300.000.000 en premios.

Coto: promociones en electrodomésticos hasta hoy COTO.jpg

Los clientes de coto podrán optar por un 25% de descuento o 12 cuotas sin interés en la compra de productos seleccionados de lavado, heladeras y cocina, así como los de TV, audio, neumáticos, herramientas eléctricas y manuales, baterías y pinturas. Sin embargo, para acceder a las cuotas solo podrán abonar con las tarjetas de los bancos Galicia, Santander, Nación, Credicoop o BBVA.

Por otro lado, también pueden acceder a un 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos, ventilación y microondas. Asimismo, todos los ventiladores de VHS y Mondial cuentan con un 40% de descuento y 3 cuotas sin interés al abonar con Visa, Mastercard o Cabal.

Otra promoción destacada para hoy es un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en la compra de distintos televisores y aires acondicionados. Sin embargo, así como la promoción mencionada anteriormente, esta solo se podrá aplicar al pagar con Visa, Cabal o Mastercard.

Temas oferta

Supermercados