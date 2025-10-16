A 21 años del debut de Lionel Messi en el Barcelona: el inicio de una era inolvidable del fútbol







El astro argentino jugó a los 17 años su primer partido en el fútbol profesional en un importante duelo.

El mundo del fútbol fue testigo del día que Messi debutó como profesional en el Barcelona. Pere Puntí -MD

Hay fechas en el fútbol que quedan marcadas en los libros de historia de este deporte, ya que significan el inicio de algo mucho más grande. Entre los estrenos más importantes que se hayan visto, está el de Lionel Messi, quizás el mejor jugador de todos los tiempos.

Este hecho, ocurrido un 16 de octubre, pero de 2004, significó el comienzo de una historia cargada de títulos y goles como es la de la Pulga y el Barcelona. Tras formarse en las juveniles, su inmenso talento le permitió tener sus primeros minutos oficiales mucho antes de lo esperado.

2004-10-16-MESSI-06 Barcelona FC Messi sumó sus primeros minutos en el Barcelona con 17 años. Barcelona FC

16 de octubre de 2024: los primeros minutos de Messi con la camiseta blaugrana El Estadio Olímpico Lluís Companys fue el escenario para un hecho que cambió para siempre la historia del fútbol moderno. El conjunto culé llegaba afilado al clásico de la ciudad ante el RCD Espanyol, ya que marchaba puntero de La Liga con cinco victorias y un empate. Frank Rijkaard llama desde el banco de suplentes a un chico de 17 años del que se hablaba tanto como de Ronaldinho y Samuel Eto'o, las figuras de ese Barça.

Una epidemia de lesiones en el plantel de Barcelona fue la principal razón por la que se apuró a que Lionel Messi forme parte del banco de suplentes. Los Blaugrana ganaban con lo justo y a los 82 minutos, se produjo la variante: el joven talento argentino sustituyó a Deco y tuvo su debut oficial en la primera división.

Fueron ocho minutos más lo que adicionó el árbitro con algunos arranques por la banda derecha como después acostumbró en toda su carrera y no mucho más. Si bien no se mostró nada de lo que llegaría después, significó un hito importante en la historia del fútbol. Una huella imborrable en el fútbol mundial: los números de Messi en el Barça Su carrera como jugador del Barcelona fue brillante. Allí disputó 778 partidos oficiales con 672 tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Con su zurda, fue clave para lograr cuatro Champions League, diez veces La Liga, nueve Copas del Rey, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. A nivel individual, Messi también consiguió ser ganador de seis balones de oro en su paso por los Culé. Luego, se marcharía al París Saint-Germain y finalmente llegaría a Inter Miami, su actual club.