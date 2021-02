Cinthia Fernández anunció que será candidata a diputada

"Ya me lo habían propuesto y yo lo estaba considerando, lo que pasa es que con todo esto de la pandemia pasaron muchos meses y recién me reuní el jueves pasado", especificó la vedette en el programa Los ángeles de la mañana.

Además agregó: “La realidad es que me daba cosa porque no tengo una formación política pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene. Yo me voy a preparar".

Por otro lado, Fernández ya dio a conocer sus intenciones políticas: “Me quiero abocar a las cuestiones de familia, más que nada al tema de la Ley de Adopción y demás”.

Para concluir, la bailarina expresó que está pensando en arrancar una carrera universitaria: “Quiero estudiar Ciencias Políticas. Yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó”.