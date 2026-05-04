La crisis política de Javier Milei acelera el armado de Dante Gebel en las provincias

Por goteo, más legisladores se suman a Consolidación Argentina, la incipiente estructura del religioso. Desencanto con el Presidente y "transversalidad", los activos que destacan rumbo al 2027.

La aventura de Dante Gebel empieza a ganar volumen político en las provincias. Aunque todavía por goteo y a paso lento, distintos dirigentes se encuadraron en las últimas semanas detrás de la conducción del pastor y empresario, quien coquetea con una candidatura presidencial en 2027 de la mano de su incipiente escudería "Consolidación Argentina".

Gebel pasó por el país con su espectáculo "Presidante" y mantuvo numerosas reuniones con distintos sectores, incluyendo al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora . Actualmente, sus lugartenientes son el armador porteño Eugenio Casielles , quien fue parte clave en la construcción de Javier Milei; los gremialistas Juan Pablo Brey y José Minaberrigaray ; y Daniel Darling , su padrino y CEO del sello River Church.

Por ahora, el predicador se muestra esquivo y patea las definiciones hasta después del Mundial. Más allá de su círculo de confianza, comenzó a constituir mesas políticas en distintos puntos del país con el objetivo de sentar las bases de una estructura nacional. En ese marco, un puñado de legisladores de distintas jurisdicciones ya se enroló detrás de su liderazgo.

El caso más reciente es el del puntano Carlos D'alessandro , actual diputado provincial y uno de los arquitectos de La Libertad Avanza en San Luis . D'alessandro renunció a su banca en el Congreso en diciembre pasado para asumir un escaño en la Legislatura provincial. Es uno de los dirigentes que se abrieron de la aventura libertaria disgustados con la administración de Javier Milei , a la que acusa de estar colonizada por Karina Milei y la familia Menem.

En diálogo con Ámbito , denuncia al Presidente por "desconocer a todos" los que cimentaron su proyecto y despojarlos de "lugares que nos correspondían por acción". "Karina Milei maneja el Gobierno con los Menem. Yo me fui peleado con ellos. Fui guillotinado por Karina Milei" , dispara el legislador, quien integró el partido Tercera Posición, referenciado a nivel nacional en Graciela Camaño, otra dirigente que cerró filas con Gebel.

Carlos D'alessandro

D'alessandro llegó al líder cristiano a través de Casielles, a quien conocía desde el inicio de la aventura mileísta. Ahora, advierte que Consolidación Argentina no es un partido sino un movimiento transversal, donde conviven peronistas, liberales y radicales, entre otros. Entre las principales cualidades del potencial candidato, destaca su "liderazgo emocional" y su capacidad para "entender la ancha avenida del medio". "Llega a sectores vulnerables, no es un liderazgo político", dice.

Asegura, además, que una de las tareas centrales es reconstruir una clase media que "no cree en los que están ni en los que vinieron". Por último, admite que su tarea por el momento se reduce a "preparar los cuadros técnicos", en especial en ambiente, su principal campo de expertiz.

De momento, el armado en San Luis no pasa más allá de D'alessandro, aunque en el espacio confían en engrosar sus filas con dirigentes del peronismo que se abran de la comandancia de Alberto Rodríguez Saá. En el PJ local, en tanto, apuestan a la estructura federal que tuvo su germen el pasado viernes en un acto en Parque Norte. Precisamente, uno de los oradores fue el diputado nacional Ernesto "Pipi" Alí, quien responde a Rodríguez Saá.

Siguiendo por la senda cuyana, el "gebelismo" también hace pie en San Juan de la mano del diputado provincial Eduardo Cabello, hombre del sindicalismo peronista y miembro de la Iglesia que encabeza Gebel desde hace al menos 20 años. En la provincia destacan la transversalidad del espacio en un escenario que combina "cansancio y expectativas por algo nuevo" por igual. "No somos una oposición destructiva", afirman, al tiempo que ponderan su carácter movimentista.

Por otra parte, admiten que más allá de los nombres que ya hicieron público su apoyo a Gebel, hay muchos dirigentes encuadrados que por ahora prefieren mantener bajo llave su posicionamiento. En tierras sanjuaninas gobierna Marcelo Orrego, cacique provincialista que llegó al poder en 2023 apoyado por el Juntos por el Cambio (JxC). Precisamente, este viernes Diego Santilli desembarcará en el distrito en búsqueda de apoyos para la reforma electoral. En Casa Rosada buscarían un acercamiento electoral con Orrego de cara al 2027.

Sergio Uñac

De allí también es oriundo Sergio Uñac, quien ya se lanzó en la carrera presidencialista con respaldo de algunas tribus del justicialismo, incluyendo a sectores K. Precisamente, Cabello ingresó a la Legislatura en la misma boleta que Uñac.

En tanto, en Misiones, la diputada provincial Rita Flores se erige como el principal alfil de Dante Gebel. Flores integra "Por la vida y los valores", partido referenciado en Ramón Amarilla, uno de los líderes de las protestas policiales que en 2024 pusieron en vilo a la provincia. En tierra colorada, el armador del líder religioso es Armando Silva. Allí comanda el Frente Renovador de la Concordia (FRC), cuyo hombre fuerte es el histórico Carlos Rovira. Semanas atrás, ante el avance libertario, Rovira jubiló el FRC y lanzó "Encuentro Misionero", con el que espera resistir la avanzada violeta en 2027.

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El oficialismo local es un crisol de sellos que incluye a peronistas, radicales y otras fuerzas vernáculas. Desde el PJ nacional intentaron desenganchar a sus dirigentes del rovirismo e impulsaron una "normalización" partidaria. Este mes, los afiliados fueron a las urnas tras 27 años y eligieron a Christian Humada como nuevo presidente del Partido Justicialista. Precisamente, en esas aguas revueltas esperan pescar los comandantes de Gebel.

Otros armados incipientes también empiezan a tomar forma: hay brotes en Salta, Jujuy y Chubut. Por ahora, en la sala de máquinas del religioso ponen paños fríos. Apuestan por los "valores" de su referente ante lo que identifican como una "acefalía" en la política argentina. Admiten, además, que hay contactos subterráneos con gobernadores, más allá de la reunión con Llaryora que tomó estado público y de un vínculo cada vez más fluido con el sindicalismo.

En los próximos meses, podrían sucederse lanzamientos oficiales de la marca "Consolidación Argentina" en distintas jurisdicciones. Aunque todavía a escala, en la provincia de Buenos Aires también hubo saltos. El concejal Luis Vivas, de Villa Gesell, selló su pase de La Libertad Avanza a las filas del gebelismo. Lo propio hizo en Mar Chiquita la concejala Patricia Heltner, quien se define como la "Presidente del bloque Consolidación Argentina" en esa localidad.