La Cámara Nacional Electoral expresó su preocupación por los niveles de participación de los jóvenes + Seguir en









El organismo mantuvo un encuentro con organizaciones civiles en el que alertó por los indicadores de participación. De cara al 2027, apuntan a incrementar la concurrencia con políticas de formación cívica y educación electoral.

Las autoridades electorales buscan promover la participación democrática de la juventud.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) manifestó este miércoles su preocupación ante los niveles de participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años en las elecciones, con indicadores que los ubican por debajo del promedio general. De cara a las presidenciales de 2027, el organismo busca aumentar la concurrencia.

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Las autoridades de la CNE mantuvieron un encuentro con integrantes de Conciencia, CIPPEC, Poder Ciudadano, Pulsar.UBA, Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, Club Político, Red Ser Fiscal, entre otras, con las que abordaron los desafíos vinculados a la capacitación electoral y la participación ciudadana.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el proceso electoral del próximo año y, en esa línea, remarcaron la necesidad de robustecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias adecuadas para promover la participación “activa, informada y sostenida en el tiempo” de las personas de los jóvenes.

bup La CNE destacó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Asimismo, analizaron los cambios en los instrumentos de votación a raíz de la implementación de la Boleta Única Papel. Al respecto, destacaron su buen desempeño en las últimas elecciones y subrayando la importancia de continuar desarrollando capacitaciones específicas que faciliten su comprensión y utilización.

Por su parte, las asociaciones marcaron la necesidad de mantener el Debate Presidencial obligatorio y expusieron su preocupación por las modificaciones previstas en el proyecto de reforma electoral que impulsa Javier Milei, en lo referido a la rendición de cuentas de campaña. La iniciativa también propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al mismo tiempo, los representantes de las organizaciones subrayaron la importancia de abordar los desafíos actuales vinculados a la desinformación, la comunicación y la calidad del debate público, particularmente en lo que respecta a la relación de los jóvenes con el sistema democrático.