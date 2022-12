Carrió sin filtro: "Ritondo es un barrabrava y Macri lo avala"

Carrió Macri 1200.jpg

Qué dijo Carrió sobre el veredicto de Cristina

En su análisis, Lilita dejó en claro su postura y reiteró que la Vicepresidenta es culpable de los cargos que se le imputan. “Cristina no tiene límites”, lanzó la líder de la Coalición Cívica en diálogo con TN.

“No hay que tener miedo a la falta de límites porque quien quiera estar afuera del Estado de derecho deberá ser detenido e ir preso”, apuntó la exdiputada nacional. “No me preocupa el delincuente, me preocupa la impunidad”, agregó.

En ese sentido, defendió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevan adelante la acusación contra Cristina Kirchner: “Confío en la honorabilidad con la que van a decidir mañana (por este martes), pero no puedo anticipar una decisión, no los conozco y no hablo con jueces”, sostuvo.

“Ella va a ser condenada y va a pasar su prisión en domiciliaria, pero lo importante es que devuelva el dinero”, sentenció Carrió este lunes.

Apuntó también contra el juez Julián Ercolini porque “trabajó durante 10 años la causa y no hizo nada. Actuó con el sistema y con el kirchnerismo. Nunca citó a toda la gente de la AFIP”. En ese sentido, criticó la lentitud de las resoluciones judiciales: “No es posible que un juicio dure 14 años. La justicia debería ser más rápida”, consideró.

ELISA CARRIO Y HORACIO RODRIGUEZ LARRETA.jpeg Twitter

Críticas a Juntos por el Cambio

Al mismo tiempo, Elisa Carrió recalentó la interna en JxC y criticó a Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en Diputados. “El bloque en la Cámara de Diputados del Pro me da vergüenza”, dijo.

Allí fue cuando apuntó contra Ritondo, de quien cuestionó sus modos, siendo un tiro por elevación a Patricia Bullrich, la presidenta de ese espacio: “Cuando un partido decide poner como presidente de bloque a alguien que tiene comportamiento de barrabrava tiene que llamar a una profunda reflexión de quien dirige ese partido (Patricia Bullrich) y de Mauricio Macri, que lo avala”, aseguró Carrió.

De todos modos, Carrió descartó una ruptura de JxC: “No significa una ruptura con Juntos por el Cambio porque yo soy la fundadora. Pero si no somos capaces de una autocrítica, sentarnos y decir que paren las internas y mostrar que tenemos un proyecto de Nación”, explicó sobre la salida de la CC de la alianza opositora.

“Durante todo este año traté de suavizar las autocríticas y decir que no larguen las candidaturas y armemos un programa”, advirtió Lilita. Según la referente de la CC, todavía “no hay candidatos en Juntos por el Cambio que representen el proyecto de Nación”, pero que “seguramente lo va a haber después de Semana Santa”, concluyó.