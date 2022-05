Elizabeth Gómez Alcorta le respondió a Javier Milei: "Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene"

"Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene", respondió la funcionaria tras la frase que lanzó Milei días atrás en la Feria del Libro, cuando dijo que si llega al Poder Ejecutivo cerraría el Ministerio de Mujeres: "Ya saben que, si gano, le doy pista al Ministerio de la Mujer". Y continuó: "No voy a estar pidiendo perdón por tener pene; no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes".