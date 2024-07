Emiliano Yacobitti reiteró el reclamo presupuestario para las universidades: "Es un ajuste que no tiene antecedentes"

Sobre el reclamo salarial y las prioridades del gobierno nacional, Yacobitti explicó que el problema actual no es que el personal de la UBA simplemente "pierde capacidad de ahorro". "Estamos hablando de que vos, a las personas que tienen mayor capacitación, que son los que enseñan e investigan, los estas haciendo vivir por debajo de la línea de la pobreza y les aplicaste el mayor recorte que se aplicó en toda la administración de Milei", insistió.

En esta línea, el político no fue esquivo a la comparación con el resto de recortes que realizado por la administración libertaria. Sin embargo, Yacobitti recalcó que los demás empleados estatales sufrieron un ajuste muy grande "pero que no llega al 20%. En el caso de los universitarios, es más del doble".

"Estamos partiendo de la base de una universidad que, ya de por sí, invertís mucho menos por alumno que otras universidades del mundo y obtenés resultados iguales o mejores en los rankings", explicó el vicerrector haciendo referencia al posicionamiento de la UBA en diversos rankings mundiales de calidad educativa. "Vos le podes pedir a un docente, por enseñar en la universidad pública, no tenga el sueldo que tiene en la universidad privada. Lo que vos no le podes pedir es que, por quedarse en la UBA, no pueda llegar a fin de mes, no pueda pagar en la prepaga, tenga que cambiar a su hijo de colegio", sentenció.

¿Cómo podría financiarse el salario universitario?

Luego de explicar la situación salarial actual de los trabajadores de las universidades, Yacobitti detalló cómo podría financiarse el presupuesto de las universidades destinado al pago de salarios. En esta línea, el vicerrector apuntó contra las bajas de impuestos en bienes personales y los subsidios a ciertas empresas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei: "en cuanto a lo numérico, con lo que le bajaste el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que pagan los más ricos de los ricos, y con los subsidios que mantenés a las empresas que tienen balances con millones de dólares, resolvés el problema de las universidades y de los jubilados, que es otro de los sectores que más perdió en este semestre".

La resolución se aprobó por unanimidad y respaldó también el reclamo salarial de los/as trabajadores/as nodocentes.

Leé la resolución pic.twitter.com/AVez2HIDNQ — UBAonline (@UBAonline) July 10, 2024



Leé la resolución pic.twitter.com/AVez2HIDNQ — UBAonline (@UBAonline) July 10, 2024

A pesar del análisis y la propuesta, el diputado de la UCR declaró que, para este Gobierno, la educación superior no es una prioridad: “El Gobierno viene de convocar a un pacto donde la educación no estaba y la incorporó a último momento de compromiso y la educación superior ni siquiera de compromiso la incorporó. Aclararon que se referían a la educación primaria y secundaria", criticó.

Además, en relación a su reclamo sobre las prioridades, Yacobitti ejemplificó que "uno no puede decir que no tiene plata para financiar la obra del centro de prototerapia y en el mismo momento decir que va a bajar bienes personales hasta para los que blanquean”. "Hay algunas cosas que vale la pena destacarlas porque son significativas. Acá no es que todos están haciendo un esfuerzo entonces no podes financiar la educación superior. Vos no la tomas como prioridad".

Por último, el vicerrector del UBA detalló cómo será el plan de lucha de los distintos sectores de la universidad: "Vamos a empezar a hacer clases públicas para concientizar a la sociedad sobre lo que esta pasando. Y obviamente también fortalecer el diálogo con el Gobierno todo lo posible, porque necesitamos resolver esta situación", concluyó.