El Consejo Interuniversitario Nacional designó a Diego Molea para el Consejo de la Magistratura

El rector celebró la designación en sus redes sociales. Asumirá la representación académica hasta 2030.

El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió por unanimidad designar al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora , Diego Molea , como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina en representación del estamento académico para el período 2026-2030 .

“Agradezco a todos los rectores y rectoras del país, quienes como miembros del CIN me han designado como Consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico”, expresó el dirigente a través de sus redes sociales tras conocerse la decisión.

Con esta designación, Diego Molea ocupará la banca universitaria dentro de un organismo central del sistema institucional argentino.

El Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones principales la selección de jueces federales y nacionales, así como la evaluación de la conducta de los magistrados.

El nombramiento marca además el inicio del proceso de renovación del cuerpo , ya que el sector universitario fue el primero en completar su representación dentro del organismo.

La trayectoria de Diego Molea

No se trata de la primera experiencia de Molea en el Consejo. El rector ya integró ese ámbito en años anteriores en representación del sector académico y llegó a ejercer la presidencia en 2021, lo que consolidó su perfil dentro del entramado institucional.

“Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad”, sostuvo.

Y agregó: “Asumo la responsabilidad otorgada, garantizando que cada rector y rectora estará sentado conmigo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, con ellos, cada miembro de la Comunidad Universitaria de la que orgullosamente formamos parte”.

La lectura política de la designación

La decisión del CIN, que agrupa a todos los rectores de universidades nacionales, también tiene una lectura política. Con la elección de Molea, los rectores optaron por un dirigente con experiencia en espacios de poder, capacidad de articulación con distintos sectores y habilidad para moverse tanto en el ámbito académico como en la arena política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoMolea/status/2037565144763441579&partner=&hide_thread=false Esto también simboliza la unidad del sistema universitario, que entiende su representación como indivisible. La decisión de nuestra sociedad de defender la Universidad Pública nos compromete a actuar como un conjunto. En perspectiva histórica, cobra valor la acción colectiva… — Diego Molea (@DiegoMolea) March 27, 2026

Este perfil, que dentro del sistema universitario describen como “anfibio”, responde a una estrategia clara: fortalecer la representación institucional a través de la construcción de poder político propio.

En ese sentido, el mensaje del sistema universitario resulta contundente, ya que para resguardar sus intereses frente a las tensiones del escenario nacional, es necesario participar activamente en la dinámica política.

Un actor con capacidad de influencia

El regreso de Diego Molea al Consejo también implica la continuidad de una construcción iniciada en 2018, cuando fue designado por primera vez. Desde entonces, logró consolidar un esquema de poder dentro del organismo.

Actualmente, el espacio vinculado al ámbito académico cuenta con un bloque de tres consejeros que, bajo su conducción, funciona como un factor clave en la definición de mayorías.

De esta manera, la nueva etapa que se abre con su designación no solo refuerza la presencia del sistema universitario en el Consejo de la Magistratura, sino que también posiciona a Molea como un actor determinante en el equilibrio interno del organismo encargado de la administración del Poder Judicial.