Reunión de rectores de universidades: piden medidas urgentes para salarios, gastos de funcionamiento y becas

El plenario del Consejo Interuniversitario Nacional se reunió en La Pampa e insistió con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que atiende las principales demandas del sector.

Después de que las universidades públicas concreten una semana de paro en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , rectores de todas las casas académicas nacionales se reunieron en la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa . Además de dar definiciones al respecto de la actualidad de las instituciones, el 96° plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también definió nuevas autoridades del organismo y representación en el Consejo de la Magistratura.

Las jornadas de reuniones ocurrieron este jueves 26 y viernes 27 de marzo, en donde se volvieron a plantear la necesidad de medidas para salarios, gastos de funcionamientos y becas . El organismo universitario tuvo un fallo judicial favorable ante la falta de cumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, que se ratificó en el Congreso tras un veto presidencial y precisamente da respuestas a las urgencias reiteradas por los rectores. Tras apelar la medida, la gestión libertaria avanzó en reuniones con autoridades académicas para acordar un nuevo proyecto acorde a sus pretensiones fiscales.

La propuesta del Gobierno, que aún permanece en estado de borrador pero se remarcó como prioridad de la gestión , no contempla la brecha entre ingresos y aumento del IPC -calculada en una pérdida del 53% , según la CONADU - en los dos primeros años de gestión de Milei y propone que el financiamiento universitario se ajuste "en la medida en que la inflación observada" supere los 14,3%, lo que podría suceder en junio si continúa el actual ritmo del 2,9% mensual . A su vez, y en lugar de sujetar los incrementos salariales a la inflación, anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos : el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.

A la expectativa de una respuesta de la administración nacional, los gremios docentes adelantaron medidas de fuerza en las semanas del 30 de marzo y el 27 de abril, junto a una Marcha Federal el 23 de abril.

Luego del encuentro, el CIN emitió un documento final en donde calificaron que "la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica". "Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026 , lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles", plantearon.

Con respecto a los haberes de trabajadores docentes y no docentes, detallaron que "entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158 %, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales".

Sobre los gastos de funcionamientos, el CIN subrayó que los desembolsos "no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, se encuentra en torno al 40% de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias".

Franco Bartolacci UNR CIN

Finalmente se refirieron a las partidas destinadas a Becas Progresar para fomento de estudio universitario: "Se redujeron un 82 % en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023".

Designación de autoridades

El encuentro también sirvió para que se definan nuevas autoridades al frente del CIN. En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, dejó la presidencia del organismo para que asuma Franco Bartolacci, máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario y quien hasta ahora ejercía el rol de vicepresidente. Será secundado por Anselmo Torres, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), quien lo reemplazará en su anterior cargo.

Por otro lado, se resolvió por unanimidad designar al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina en representación del estamento académico para el período 2026-2030. “Agradezco a todos los rectores y rectoras del país, quienes como miembros del CIN me han designado como Consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico”, expresó el dirigente a través de sus redes sociales tras conocerse la decisión.

Informe Fernando Brovelli.-