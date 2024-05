Emiliano Yacobitti: "El resto de las universidades van a contar con el apoyo de la UBA"

"El Gobierno lo entendió. Los gastos los actualizó de acuerdo con lo que les pedíamos”, expresó y agregó: “trae un poco de tranquilidad a la UBA, en su momento tuvimos que declarar la emergencia económica. Esto no te sirve si tenés las aulas vacías porque los profesores no se les puede pagar con el valor real de la inflación que hubo y sigue habiendo”.

En ese sentido, señaló que "Se está vaciando para todas las universidades, entiendo que va a seguir por el resto o si no el resto va a contar con el apoyo de la UBA para que el tema se resuelva”.

"Es imposible no dar este aumento para todas las universidades. Sacando la parte de hospitales, todas las universidades tienen los mismos problemas así que hay que resolverlos. no tengo información de que vaya a ser así desde el gobierno No sé si la estrategia es dividir o bajar la parte más visible del conflicto. El problema no es la UBA si no las demás", argumentó.

Emiliano Yacobitti.jpg Yacobitti hizo referencia al reclamo del resto de las universidades tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la UBA.

Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la UBA con el Gobierno: "¿Significa cambio de votos para la ley Bases?"

La expresidenta Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Gobierno de Javier Milei y apuntó al debate que se dará en los próximos días en la Cámara de Senadores: "¿Esto significa cambio de votos para la Ley Bases?".

A través de un video de TikTok se ve a la referente de Unión por la Patria en una reunión con estudiantes, quien dejó un mensaje político en rechazo al acuerdo universitario: "La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. Estoy muy enojada ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”.

"Tengo miedo que signifique cambios de votos en el Congreso", agregó en relación al tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara alta.

En la misma línea, señaló que "arreglaron lo que es la plata de la dirigencia política de la UBA, porque el 80% es salario es no docentes, docentes y autoridades, es la plata que maneja la política en la universidad".