Emilio Monzó reclamó un cambio de Gabinete y cuestionó al gobierno de Javier Milei: "La gente la está pasando mal"







El diputado participó en la mesa de Mirtha Legrand y pidió una nueva etapa en la gestión tras un año y medio marcado por polémicas y descontento social.

Emilio Monzó reclamó un cambio de gabinete durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand.

El diputado Emilio Monzó pidió un cambio de Gabinete y cuestionó la actitud del Gobierno en su visita a la mesa de Mirtha Legrand. El dirigente señaló que la soberbia que caracterizó a la gestión durante el último año y medio debe terminar y reclamó una etapa renovada que genere confianza en la población.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Críticas a la gestión de Javier Milei y comparación con gobiernos anteriores Por otra parte, Monzó trazó una comparación entre los escándalos de corrupción que involucran al actual gobierno de Javier Milei y episodios del gobierno anterior, como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena, para ilustrar el descontento social creciente.

la-foto-del-cumpleanos-de-fabiola-yanez-en-olivos-I3TACZRORVGPPFSL3RPP4WRWLQ Monzó comparó escándalos actuales con episodios polémicos de gobiernos anteriores.

“La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo. En los últimos meses no vimos buenos ejemplos, sobre todo cuando se habló de retornos en temas vinculados a la discapacidad”, señaló.

Opinión sobre el préstamo de Estados Unidos Consultado acerca del préstamo de 20 mil millones de dólares recibido por Argentina, Monzó se mostró cauteloso pero optimista. “No sabemos todavía la letra chica, pero fue un alivio”, afirmó, destacando la importancia de analizar los detalles antes de emitir un juicio definitivo.

Emilio Monzo.jpg El dirigente celebró el préstamo de 20 mil millones de dólares, aunque pidió cautela: “No sabemos todavía la letra chica”. Malestar en el sector agropecuario El dirigente también compartió su percepción del sector agropecuario tras conversar con productores en Junín. Según Monzó, existe un notable malestar en el ámbito rural: “Estuve en Junín y los productores agropecuarios están muy defraudados con lo que pasó ayer”, concluyó, dejando en evidencia la tensión que atraviesan distintos sectores de la economía local.