Vietnam en alerta: evacúan a 250.000 personas ante la inminente llegada del tifón Bualoi

El potente tifón Bualoi tocará tierra este domingo en el centro de Vietnam con vientos de hasta 130 km/h. Cierran aeropuertos y evacúan ciudades.

Vietnam enfrenta uno de los mayores operativos de evacuación del año por la inminente llegada del tifón Bualoi.

Vietnam evacuará este domingo a más de 250.000 personas de sus zonas costeras ante la inminente llegada del tifón Bualoi , que se aproxima con vientos de 130 kilómetros por hora y tocará tierra a las 19:00 hora local, según informó la agencia meteorológica nacional.

La región central del país, clave en la industria del acero , será la más impactada por la tormenta. Danang, la ciudad más importante del centro de Vietnam, prevé evacuar a más de 210.000 residentes , mientras que en Hue, otras 32.000 personas serán trasladadas a zonas más seguras.

Más de 250.000 personas serán trasladadas en menos de 24 horas ante el avance del fenómeno meteorológico.

En Ha Tinh , otro centro siderúrgico clave, más de 15.000 pobladores serán evacuados a escuelas y centros médicos reconvertidos en albergues temporales, de acuerdo a las autoridades locales.

El gobierno movilizó a cerca de 117.000 militares para asistir en las tareas de evacuación y protección de los ciudadanos. Además, se dispuso el cierre de cuatro aeropuertos locales como medida preventiva, y se ordenó el regreso inmediato de todas las embarcaciones pesqueras que se encontraban en la ruta del tifón.

"Me siento un poco ansioso pero tengo esperanza de que todo estará bien. Todos estuvimos a salvo después del reciente tifón Kajiki, espero que esta vez sea igual o menos severo", expresó Nguyen Cuong, un residente de Ha Tinh de 29 años, en diálogo con AFP.

Impacto del cambio climático

El tifón Bualoi ya provocó la muerte de 11 personas en Filipinas y los científicos advierten que, debido al calentamiento global causado por la actividad humana, estos fenómenos se están volviendo cada vez más intensos.

En lo que va de 2025, más de 100 personas han muerto o desaparecido en Vietnam a causa de desastres naturales, según cifras del Ministerio de Agricultura.