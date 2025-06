En medio de la discusión por el Hospital Garrahan, una diputada libertaria tergiversó los datos de la canasta básica

En medio del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores del Hospital Garrahan , la diputada nacional oficialista, Juliana Santillán , protagonizó un fuerte cruce con dos residentes del centro pediátrico. En detalle, en medio del debate por los salarios, la legisladora disparó: " ¿Qué es lo que necesitan? Porque parecería que tienen lo que necesitan y no están conformes ". Más allá, Santillán también quiso desacreditar el reclamo salarial y tergiversó los datos del INDEC sobre la Canasta Básica Total (CBT).

Los médicos del Hospital Garrahan detallaron que la oferta “ no está respaldada por un decreto oficial y carece de garantías y compromisos futuros de diálogo por parte de las autoridades ”. Por otro lado, también explicaron que, con esta oferta, “el recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, uno de los puntos que representa uno de los principales motivos del reclamo .

En este sentido, Santillán intentó desestimó el reclamo de los residentes desde un inicio y disparó: "¿Ustedes se quejaban en el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?”.

Sin embargo, una de las residentes intentó esquivar el planteo sobre la grieta política y respondió: “En este momento el kirchnerismo no está, no está gobernando por decisión de la población. En este momento las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo”.

Movilización Garrahan 1.jpeg Este miércoles, trabajadores del Garrahan marcharán por la situación salarial. Camila Alonso Suárez

“¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días. Trabajamos de lunes a viernes, ocho horas”, cruzó María Belen Mansilla, profesional del centro de salud pediátrico.

En medio del debate, la diputada nacional tuvo un error garrafal, que luego intentó justificar. Es que Santillán intentó demostrar que los profesionales de la salud - que atienden todos los días a niños con cáncer y otras patologías graves - mienten y ya están ganando por encima de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según la legisladora oficialista “la canasta básica total para una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”.

Sin embargo, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes en el mes de mayo de 2025 fue $ 1.110.063, según el último informe del INDEC.

Más adelante, Santillán buscó justificarse con los números que dio el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la cantidad de trabajadores administrativos que tiene el Garrahan. "Le pediría al Gobierno que por favor ponga mucha lupa en esos gastos administrativos que no tienen que ser, que no sabemos de dónde salen y que son. Es 953 personas sobre 478”, expresó la diputada.

Pero el debate dado por Santillán se basa - nuevamente - en una premisa falsa difundida por el Gobierno. Según datos de 2024 del Departamento de Estadística del hospital, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190) forman parte del nivel asistencial - es decir, aquel que requiere estar en contacto con los pacientes-, mientras que el personal administrativo está compuesto por 473 personas, no 953 como dijo Adorni.

Sobre el final, Mansilla cruzó a la legisladora en medio del debate sobre el "aumento" ofrecido por el Gobierno: "¿Un bono no remunerativo le parece acorde? Nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente el impacto en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí".

Conflicto en el Hospital Garrahan: trabajadores no aceptaron la propuesta del Gobierno y continuarán con el paro

Tras la multitudinaria "noche de velas" llevada a cabo en el Obelisco - en reclamo por una recomposición salarial y mejoras laborales -, los profesionales residentes del Hospital Garrahan confirmaron en una asamblea que seguirán con el plan de lucha porque consideran que el bono no remunerativo otorgado por el Gobierno no soluciona el atraso salarial que sufren. "Nuestro recibo de sueldo sigue siendo el mismo", afirmaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1929979076393029812?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1929979076393029812%7Ctwgr%5E889b327c2e1d625df69103e6d79928a38df69459%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fconflicto-el-hospital-garrahan-trabajadores-realizaran-una-asamblea-clave-hoy-definir-si-aceptan-la-propuesta-delgobierno-n6152273&partner=&hide_thread=false En el día de ayer se nos comunicó el otorgamiento de un BONO NO REMUNERATIVO de $300.000 (a partir del 1 de julio) que procedería del presupuesto hospitalario. Es decir, nuestro recibo de sueldo sigue siendo el mismo.



Frente a dicho comunicado, luego de un extenso debate, se… pic.twitter.com/43Vq3XVZk7 — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) June 3, 2025

"En el día de ayer se nos comunicó el otorgamiento de un BONO NO REMUNERATIVO de $300.000 (a partir del 1 de julio) que procedería del presupuesto hospitalario. Es decir, nuestro recibo de sueldo sigue siendo el mismo", explicaron desde las redes sociales los residentes. Ante la decisión unilateral del Gobierno, "se decidió en Asamblea continuar con las medidas instauradas", anunciaron.

"Repetimos que nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. Reiteramos nuestra voluntad de mantener abierta la instancia de diálogo con el mismo", agregaron en un mensaje directo a las autoridades oficiales.