En medio de tensiones internas, Javier Milei participa de un homenaje a las víctimas del Holocausto

Live Blog Post

Pichetto negó reuniones externas al Congreso y apuntó contra Sturzenegger: "No es funcionario"

Desde la aprobación del dictamen en el plenario de comisiones de Diputados el miércoles a la madrugada, hay fuertes tensiones entre los legisladores, en medio de acusaciones de irregularidades y cambios el texto que finalmente se debatirá el martes en el recinto. En este contexto, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien había dejado en claro sus condiciones para acompañar el dictamen, negó tajantemente las versiones que aseguraban que había participado en reuniones fuera del Congreso.

Además desestimó el rol de interlocutor del economista Federico Sturzenegger, uno de los autores de la ley ómnibus, y apuntó que "no es funcionario" del Gobierno. Se trata de un mensaje al Gobierno para que deje de promover al ex director del Banco Central como vocero autorizado para negociar cambios en el proyecto oficialista ya que no tiene un cargo formal en el Poder Ejecutivo.

Leé la nota completa.