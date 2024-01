La cruda amenaza de Javier Milei a los gobernadores: "Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos"

"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos" , le dijo a sus ministros el Presidente según reveló el diario Clarín y, según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei definió ir a fondo y les trasladó a sus colaboradores que deben dejar en claro que "si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias".

El mandatario provincial afirmó que lo "angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión" y consideró que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.

"Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", advirtió, aludido, Pullaro.

Amenaza de Caputo: definió qué fondos les va a recortar a las provincias si no apoyan la ley ómnibus

En el marco del debate por la ley ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su red social X (ex Twitter) y, en una amenaza directa hacia las provincias, mencionó la posibilidad de realizar recortes en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dice Caputo. Aclara, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".