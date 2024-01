Miguel Ángel Pichetto advirtió al Gobierno: "Si no va a un camino de coalición, tendrá dificultades"

“No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias".

"Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años. El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, advirtió Pichetto en relación al futuro de la gestión de Milei.

Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal Miguel Ángel Pichetto le pidió "bajar un cambio" a Javier Milei frente a sus actitudes "confrontativas". Prensa Miguel Ángel Pichetto

Pichetto: "El Gobierno tiene un problema estructural"

Las negociaciones por la ley ómnibus y las modificaciones irregulares en el dictamen de mayoría desataron una ola de críticas por parte del arco político. Pichetto, por su parte, aclaró su accionar en las negociaciones y rechazó conversar con el asesor Federico Sturzenegger.

"Las reuniones que mantuve en relación a la Ley Ómnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados. No tuve ni tendré ninguna reunión con el Sr. Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno", dijo a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

En sus declaraciones radiales, Pichetto ahondó en sus críticas al redactor de la ley ómnibus: “Cree que puede venir cada cuatro años con soluciones mágicas. Tiene un profundo desprecio por la política, por el parlamento y por los abogados, No sabe nada de derechos, se puso a hacer correcciones de 300 leyes, una locura”.

En la misma línea, el dirigente de origen peronista cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis "Toto"Caputo, durante todo el debate del proyecto en la instancia de comisiones. “Si no explicás, corrés el riesgo de que la sociedad no entienda. Y es el ministro de Economía el que tiene que dar explicaciones, fundamentalmente al Congreso cuando le estaba pidiendo una emergencia amplia”, apuntó.

Miguel Ángel Pichetto Pichetto no se mostró lejano a la ley ómnibus, pero rechazó el aumento en las retenciones. Prensa Miguel Ángel Pichetto

Pichetto pide "bajar un cambio" frente a las actitudes "confrontativas" de Milei

Con el ojo puesto en las actitudes confrontativas del presidente libertario, Pichetto recomendó a la gestión actual “bajar un cambio " y “apostar por el diálogo”, y recordó que la gente “votó por más diálogo, salir de la confrontación. Eso también fue votado, no votamos un modelo autoritario. Ha tenido la Argentina una dinámica tremenda en estos 40 días”.

Si bien el líder de Hacemos Coalición Federal aseguró que no están lejos en las posturas sobre la ley, fue tajante respecto a su negativa sobre el ítem que apunta al aumento de las retenciones: “Como está redactado, no. Con el aumento del gravamen a la industria que es el principal agregador de riqueza que tiene la economía argentina, no”.