"Reducir costos": la curiosa justificación del Gobierno para despedir a un funcionario en medio de la crisis del Gabinete

Ante las preguntas de la prensa, la ministra de Relaciones Exteriores explicó: "Necesitamos la coordinación y que la famosa frase 'no hay plata' quede bien clara en todo lo que hacemos. Venimos trabajando juntos como lo hacemos siempre".

La funcionaria de La Libertad Avanza (LLA), además, confirmó la absorción de la cartera, que pasará a estar bajo la coordinación del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "Necesitamos coordinar desde el punto de vista económico todas las acciones". Y, sobre los motivos de la salida de Ferraro, agregó: "A veces puede haber algún tipo de malinterpretación o tergiversación, pero peor es justamente no hablar. De todos estos temas no he estado al tanto porque estuve de viaje ayer en Paraguay".