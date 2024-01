Pichetto negó reuniones externas al Congreso y apuntó contra Sturzenegger: "No es funcionario"

Además desestimó el rol de interlocutor del economista Federico Sturzenegger, uno de los autores de la ley ómnibus, y apuntó que "no es funcionario" del Gobierno. Se trata de un mensaje al Gobierno para que deje de promover al ex director del Banco Central como vocero autorizado para negociar cambios en el proyecto oficialista ya que no tiene un cargo formal en el Poder Ejecutivo.