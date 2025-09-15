Escándalo en ANDIS: Poder Ciudadano se opuso a la nulidad de la causa pedida por los Kovalivker Por Vanesa Petrillo







Eduardo y sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivker consideraron que la causa se originó en audios que fueron obtenidos de manera ilegal, por lo que todo lo actuado en consecuencia debe ser considerado nulo.

Los Kovalivker habían cuestionado el origen de la grabación porque “viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación”.

La Fundación Poder Ciudadano se opuso este lunes al pedido de nulidad de la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que había sido solicitado por la defensa de los dueños del laboratorio Suizo Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Poder Ciudadano es querellante en la causa y el juez Sebastián Casanello pidió su opinión sobre el planteo de nulidad que había realizado la defensa de los Kovalivker.

Eduardo y sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivker consideraron que la causa se originó en audios que fueron obtenidos de manera ilegal, por lo que todo lo actuado en consecuencia debe ser considerado nulo.

La defensa del extitular de Andis Diego Spagnuolo pidió una prórroga para contestar el planteo, mientras que Poder Ciudadano dio su opinión contraria al pedido para anular la causa.

Para Poder Ciudadano, el planteo de los Kovalivker es “extemporáneo” y además indicaron que los audios son indicios que “cumplen el estándar probatorio”.

Los abogados de Poder Ciudadano encabezados por Hugo Wortman Jofré remarcaron que los audios son indicios que deberán ser corroborados por otros medios de prueba. Interés público en la persecución de la corrupción “El interés público en la persecución de la corrupción se encuentra por encima de cualquier expectativa de privacidad del funcionario público”, recordaron desde la Fundación al citar jurisprudencia. Para los querellantes, la investigación está en sus comienzos y es extemporáneo el planteo realizado. Los Kovalivker habían cuestionado el origen de la grabación porque “viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación”. Pusieron de relevancia “su manipulación, previo a producir la grabación y sin consentimiento de la persona en cuestión".

Temas ANDIS

Coimas