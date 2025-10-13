Diputados citó a Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo de ANDIS y los audios de Diego Spagnuolo

La Cámara baja convocó a la secretaria general de la Presidencia y al ministro de Salud para que expliquen denuncias de coimas y gestión sanitaria.

Diputados debatirán las denuncias contra funcionarios nacionales en una sesión especial convocada para el 15 de octubre.

La Cámara de Diputados citó para el miércoles 15 de octubre a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones , para que brinden explicaciones sobre el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros temas del área sanitaria.

La citación fue resuelta durante la sesión del 8 de octubre y oficializada a través de una nota firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan. En la convocatoria se establece: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de citarlo/a para el dia 15 de octubre de 2025 a las 14:00 horas , a la sesion prevista en los terminos del articulo 71 de la Constitucion Nacional , a la cual han sido citados los funcionarios: Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el Ministro de Salud de la Nacion, Mario Lugones , conforme lo resolviera el Pleno en sesion de Camara del dia 08 de octubre de 2025".

Karina Milei deberá responder sobre los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo , que la mencionan como presunta beneficiaria de un esquema de coimas en el organismo.

Por su parte, Lugones está citado como responsable político del área de Salud , donde la oposición reclama explicaciones por la gestión de medicamentos oncológicos y la implementación de la ley de emergencia en pediatría.

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem Karina Milei fue citada por la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La interpelación surge luego de varias ausencias previas de ambos funcionarios en comisiones. Karina Milei ya fue citada en dos oportunidades a la Comisión Libra sin presentarse, mientras que Lugones tampoco asistió a anteriores convocatorias. Ante la imposibilidad de recurrir a la fuerza pública, la oposición decidió avanzar con la interpelación formal en sesión plenaria.

Desde el oficialismo no confirmaron si los funcionarios concurrirán al Congreso, dado que tanto Karina como Luis Caputo acompañarán a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos. Sin embargo, la agenda oficial prevé el regreso de la comitiva en la mañana del miércoles, por lo que habría margen para que el ministro se presente después del mediodía.

Qué puede pasar si Karina Milei y Lugones no asisten

Pese a la potestad constitucional del Congreso para citar a funcionarios, la asistencia de Karina y Lugones no está asegurada. La oposición deberá reunir quórum para abrir el recinto y aguardar la llegada de los citados, algo complicado a menos de dos semanas de las elecciones. En caso de ausencia, el Congreso podría fijar una nueva fecha o dejar constancia oficial en el acta parlamentaria.

mario lugones y karina milei Opositores reclaman transparencia y explicaciones públicas sobre la gestión sanitaria y los fondos de discapacidad.

Qué establece el artículo 71 de la Constitución Nacional

El artículo 71 de la Constitución Nacional de Argentina establece la facultad de cada una de las Cámaras del Congreso para citar a los ministros del Poder Ejecutivo.

"Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". En la práctica, esta facultad le permite al Poder Legislativo controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo, asegurando que el Congreso se mantenga informado sobre las políticas públicas y la gestión gubernamental.