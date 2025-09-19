Esmeralda Mitre visitó a Cristina Kirchner: "Tuve el máximo honor y placer"

La actriz y empresaria Esmeralda Mitre se reunió este viernes con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro que combinó lo personal y lo político, donde pudieron dialogar sobre la actualidad del país y mantener un intercambio cercano y humano.

En sus redes sociales, Mitre relató su experiencia con un mensaje extenso: “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina ”.

“Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”, cerró en su cuenta de X, donde adjuntó dos fotografías del encuentro.

pic.twitter.com/tqNCwEzHAl

Un llamado a marchar en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. La concentración está prevista para este sábado a las 15 horas en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución , lugar donde la expresidenta cumple 100 días desde la condena judicial que la sentenció a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La iniciativa, bajo la consigna “Cristina Libre”, fue impulsada desde la cuenta de Instagram Argentina con Cristina y rápidamente se multiplicó en diferentes espacios militantes y entre seguidores de la exmandataria. La condena, dictada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio en el marco de la denominada Causa Vialidad, sigue generando fuertes repercusiones políticas y sociales.

Desde el fallo judicial, las muestras de apoyo a la dirigente peronista se mantienen constantes. Militantes, agrupaciones sociales y simpatizantes se acercan semana a semana hasta la residencia de la exjefa de Estado para expresar su respaldo y denunciar lo que califican como un nuevo caso de lawfare en la Argentina. A pesar de su situación judicial, Cristina continúa teniendo presencia política mediante mensajes grabados, publicaciones y encuentros habilitados por la Justicia.

La última gran manifestación se produjo tras la Marcha Federal, cuando miles de personas que se movilizaron al Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei se trasladaron luego hasta la casa de la exmandataria. Allí, Cristina salió al balcón a saludar y compartir con la multitud el clima de euforia generado por la caída de los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Esa tarde, la expresidenta apareció sonriente y emocionada. Cantó el himno y la marcha peronista junto a los militantes, recibió el afecto de jubilados, estudiantes, sindicatos y organizaciones políticas, y horas más tarde publicó un mensaje en redes sociales: “Hoy, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”.