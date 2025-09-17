Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben pagar $685.000 millones por el decomiso

El máximo tribunal penal convalidó lo fallado por Tribunal Oral Federal N° 2 de CABA, en conformidad con lo planteado por los fiscales.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmó el monto de decomiso de casi $685 mil millones de pesos en la causa "Vialidad" que deberán pagar todos los condenados. El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales.