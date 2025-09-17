SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de septiembre 2025 - 16:51

Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben pagar $685.000 millones por el decomiso

El máximo tribunal penal convalidó lo fallado por Tribunal Oral Federal N° 2 de CABA, en conformidad con lo planteado por los fiscales.

La expresidenta Cristina kirchner

La expresidenta Cristina kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmó el monto de decomiso de casi $685 mil millones de pesos en la causa "Vialidad" que deberán pagar todos los condenados. El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales.

Noticia en desarrollo

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias