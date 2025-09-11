Vialidad: Fiscal general ratificó el monto del decomiso a Cristina Kirchner y a los demás condenados

Así lo manifestó el fiscal Villar en audiencia clave en Casación. Deberán pagar más de $684 mil millones.

El fiscal de Casación ratificó el decomiso a Cristina Kirchner tras la condena.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar opinó que debe ratificarse el monto del decomiso dispuesto por el tribunal oral a la expresidenta C ristina Kirchner y los demás condenados por el caso Vialidad . Son más de $684 mil millones .

El monto asciende a $684.990.350.139,86 y debe ser pagado de manera solidaria por la expresidenta y los otros condenados en la causa Vialidad .

El fiscal general Villar ratificó la cifra , que fue cuestionada por la defensa de Cristina Kirchner y también el método aplicado para la actualización de ese monto dispuesto por el tribunal.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó para hoy a una audiencia tras la cual debe determinar si confirma o no el monto fijado para el decomiso a nueve condenados en el caso Vialidad, entre ellos la ex presidenta.

Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tienen que resolver un planteo de la defensa de la expresidenta por el índice de actualización aplicado por el TOF 2 que llevó el monto inicial de $84.835.227.378,04, fijado en el veredicto condenatorio, a la cifra actualizada de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a casi 600 millones de dólares.

La condena a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario. También se ordenó un decomiso, cuya cifra y actualización fue discutida por la defensa.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy apelaron la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal y habían reclamado que el caso debe ser resuelto por el fuero civil y comercial.

En uno de los escritos presentados, la defensa cuestionó la resolución del TOF2 que actualizó el monto del decomiso a $684.990.350.139,86 usando el índice de precios al consumidor (IPC)

El fiscal Villar opinó que debe ratificarse ese monto.