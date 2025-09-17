Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei: "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas"

La exmandataria salió a su balcón para festejar la decisión del Poder Legislativo con cientos de personas que se acercaron a su dirección en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Salud Pediátrica.

Tras la contundente derrota del Gobierno en el Congreso a partir del rechazo a los vetos contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría , la expresidenta Cristina Kirchner celebró la decisión de la Cámara de Diputados y, aludiendo a la canción popular, sostuvo: "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas".

En su cuenta de X, la titular del PJ escribió: "Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario ", dijo y en ese sentido, continuó: "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…".

"Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública ", agregó para cerrar la publicación.

Mientras cumple con su condena a seis años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, la exmandataria salió a su balcón a celebrar la decisión del Poder Legislativo con cientos de personas que se acercaron a San José 1111 en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció en el mismo sentido y remarcó que el "pueblo está de pie y, de manera multitudinaria, volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian".

La Cámara de Diputados rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría

Las declaraciones de los referentes del peronismo llegaron luego de que la Cámara baja rechazara por amplia mayoría los dos vetos de Javier Milei contra las leyes de Financiamiento Universitaria y de Emergencia en Pediatría, un fuerte revés para la administración nacional.

Ante la ausencia de Presupuesto por segundo año consecutivo, la oposición avanzó con la aprobación de la iniciativa que busca ampliar las partidas presupuestarias universitarias para gastos de funcionamientos y las becas, así como también la recomposición de los salarios. Fue con 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, a un voto de los dos tercios.

También se logró el rechazo del veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica que propone la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. Este proyecto contó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por cinco apoyos los dos tercios.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron hoy en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal Universitaria, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente.