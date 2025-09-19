Un custodio de Cristina Kirchner enfrentó a tiros a motochorros en el Camino del Buen Ayre

El hombre de 47 años fue interceptado por la moto con dos asaltantes armados. Ambos escaparon a pie.

Un custodio de CFK enfrentó a tiros a un motochorro.

Un sargento de la Policía Federal Argentina fue víctima de un violento asalto en el Camino del Buen Ayre , cuando regresaba a su casa tras cumplir funciones en el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , ubicado en San José 1111 , en la Ciudad de Buenos Aires .

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Carranza , de 47 años , quien circulaba de civil en su motocicleta Honda CG 150 blanca cuando dos hombres en otra moto lo interceptaron.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el acompañante de los delincuentes, sin casco, lo apuntó con un arma de fuego y lo obligó a descender del rodado.

En ese momento, Carranza se identificó como policía y extrajo su pistola reglamentaria Bersa Thunder , lo que desató un intercambio de disparos.

El tiroteo se desarrolló en el Camnino del Buen Ayre.

Tras el tiroteo, los asaltantes abandonaron la moto en la que se desplazaban y escaparon a pie hacia un área parquizada cercana a la autopista, aprovechando la oscuridad de la zona.

La investigación

El sargento Carranza no sufrió heridas. La motocicleta de los delincuentes, que no tenía patente ni números identificatorios en motor o chasis, quedó en el lugar.

Además, se encontraron manchas compatibles con sangre, lo que refuerza la hipótesis de que al menos uno de los atacantes resultó herido.

La Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, junto con la Comisaría 4° de José León Suárez, quedó a cargo del caso. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la autopista y accesos cercanos con el objetivo de identificar a los responsables.

Fuentes oficiales señalaron que Carranza estaba franco de servicio al momento del ataque, aunque, por protocolo, portaba su arma reglamentaria.