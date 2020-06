Espionaje: Parrilli reveló robos en el Instituto Patria, seguimientos y hasta una "bombita" de olor

"En el Instituto Patria nosotros percibimos que ocurrían muchas cosas raras. En una oportunidad durante una reunión nos tiraron una bombita de olor; otra vez nos robaron un libro de documentación interna y nos dejaban mensajes intimidatorios en cartelitos", contó el senador, quién explicó que si bien tomaban medidas de seguridad de ingreso al Instituto, "es un lugar abierto".

"Nosotros sentíamos que nos estaban siguiendo", confesó Parrilli. En este sentido comentó que "pusimos cámaras en el Instituto, no de seguridad, sino cámaras internas que filmaban y por las que pudimos ubicar los autos con los que nos estaban haciendo espionaje".

El ex director de la AFI afirmó que "pedimos la re apertura del caso de la denuncia del Instituto Patria, causa que cerró el juez Rodolfo Canicoba Corral y que también se está investigando en el Juzgado número 2 de Lomas de Zamora, por derivación de otra causa aparentemente vinculada".

"La causa la cerraron porque dijeron que tenían una orden de hacer espionaje por el G20 y porque se había filtrado que se podía atentar contra el evento. Armaron una excusa", explicó Parrilli.

Respecto de su denuncia a la Corte, Parrilli expuso: "Le pedí explicaciones a la Corte, pero nunca me las dio", y agregó que la Corte podía actuar y dar directivas para que se investigue, pero "no hizo nada". "La Corte es la responsable de la oficina de escuchas telefónicas", sentenció.

Sobre las escuchas entre Parrilli y Cristina Fernández que publicó Majul, el ex directivo de la AFI contó que hizo una denuncia penal en su momento para averiguar quién había filtrado las conversaciones con la ex presidenta.

"Majul cree que yo estoy siguiendo la causa contra él, en realidad lo de él no me interesa. La Justicia determinará si cometió un delito o no", comentó. "Quiero saber quién le dio la información, quién cometió el delito de filtrar la información y dársela a Majul", concluyó Parrilli.

"Yo denuncié penalmente a quienes hicieron las escuchas telefónicas y a los responsables de la oficina", dijo el senador quien por último comentó: "Vivimos durante los cuatro años del macrismo un Estado y un gobierno de espías".