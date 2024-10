Expectativas y temores de los empresarios

“Ustedes son los responsables de su propio destino”, les dijo Javier Milei, “si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? No, porque el Estado lo único que puede hacer es daño, el Estado no produce nada. Cuando el Estado da algo, es porque antes se lo robó a alguien. Por eso, nosotros hemos implementado la política más liberal de toda la historia argentina”, aseveró.