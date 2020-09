El secretario privado de Macri le habría mandado un mensaje a la madre de Facundo Astudillo Castro

"Ayer el domador de reposera, a través de su secretario privado, Mario Nieto, le mandó un mensaje a Cristina para darle el pésame en nombre del expresidente y decirle que estaba consternado y preocupado y que quería llamarla”, detalló.

El letrado indicó que “la causa hoy está en plena investigación, había un dique que se rompió y todas las pruebas que estaban contenidas y diferida y no llegaban apropósito porque el fiscal Martínez no quería, empieza a llegar” y aseguró que “se confirma la hipótesis de desaparición forzada sin ningún tipo de duda y es así para los dos fiscales que interviene, no así para el fiscal Martínez”. “Vamos a denunciar penalmente a Martínez”, adelantó.

Remarcó que la carátula de la causa es “desaparición forzada y siempre lo fue, aunque el fiscal Martínez sigue creyendo que se accidentó” y disparó: “Tenemos un fiscal que es abogado de la policía”.

Por otra parte, Aparicio aseveró: “Lo quiero decir con todo respecto, el Presidente nos recibe y agrademos el gesto humano, pero no confundo. Fuimos a ver al gobernador que no tenía la más pálida idea de nada y tenemos a Berni que quiere ser el Bolsonaro de Argentina que está mintiendo cuando habla del caso”

“Cristina se siente contenida, estaba preocupada por el padre y tiene esperanzas de que esto se resuelva. Ella quiere respuestas, no va a creer en las palabras sino en los hechos. Ella pide la renuncia de Berni y lo vemos que sigue hablando”, sentenció en una entrevista con el programa "Lo Prometido es Deuda" por FM La Patriada.

Los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que estuvo desaparecido 107 días tras salir de su casa rumbo a Bahía Blanca, fueron inhumados el jueves en el cementerio municipal de la ciudad de Pedro Luro, tras una breve ceremonia en una sala velatoria de la cual participaron sus familiares más cercanos y centenares de amigos y vecinos que se acercaron para despedirlo.

Con una batucada organizada por los integrantes del Semillero Cultural de Pedro Luro, al cual asistía Facundo, los familiares, amigos y vecinos su ciudad natal asistieron a la Casa de Sepelios Cooperativa Eléctrica, de la calle 5 y 22, donde se desarrolló un breve velatorio.

Dentro de la sala, apenas pudieron ingresar Cristina Castro y Luis Astudillo, padres de Facundo, sus hermanos, y un puñado de amigos y allegados del joven fallecido.

En la puerta, los vecinos se concentraron desde la mañana para aguardar la llegada de los restos de Facundo, que viajaron en un avión sanitario desde Buenos Aires y llegaron a las 11.30 al sector militar de Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca.

Desde allí, los restos partieron en una camioneta blanca hacia Pedro Luro, donde llegaron cerca de las 14.

El cortejo fúnebre partió de la casa velatoria cerca de las 15.40 rumbo al cementerio municipal de Pedro Luro, encabezado por un auto con el cajón que transportaba los restos de Facundo, envuelto en una bandera del club Boca, del cual era hincha.

Detrás, se trasladaba Cristina Castro y uno de sus hijos, y otros familiares, que estaban acompañados por una gran caravana de autos con centenares de amigos que los seguían mientras hacían sonar sus bocinas.

Antes de llegar al cementerio, el cortejo pasó por la cervecería Turnalina en la cual trabajaba Facundo, en la calle 3 al 1200 de Pedro Luro, donde sus amigos improvisaron una nueva batucada para despedirlo.